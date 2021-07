UGT denuncia falta de transparencia para elegir a los miembros del tribunal de las oposiciones «más duraderas de la Región de Murcia», las de cabo de promoción interna de Policía Local de Cartagena, lo que les ha llevado a pedir la dimisión de Esperanza Nieto como concejal de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior. Una denuncia que se suma a los contenciosos y recursos presentados por muchos de los 45 opositores «tras perder toda esperanza de ser seleccionados justamente», aseguran. Pese a todo, la edil Nieto no dimitirá ya que afirma que «no se han cometido errores».

UGT critica el oscurantismo con el que se ha publicado el Decreto del 5 de julio de 2021 que recoge el nombramiento de los nuevos miembros del tribunal, que «se realiza sin la notificación adecuada y sobre la integración de la resolución en un archivo publicado hace dos años (adherido a la cuarta página de la publicación del día 29 de mayo de 2019), que ha tenido que dar a conocer el sindicato y ha despertado indignación». Además, añaden que los funcionarios nombrados tienen relación con aspirantes pertenecientes al cuerpo y se incumple el límite máximo de miembros de un mismo cuerpo o escala según el Real Decreto 364/95. «Uno de ellos ha disfrutado de crédito sindical de CSIF (de lo que se sobreentiende que es miembro de su ejecutiva), y por tanto no debe configurar en tribunales, y que tal y como ya señaló el propio CSIF también ha sido preparador de más del 20% de los aspirantes al proceso, durante los años 2019 y 2020, para el que ha sido nombrado vocal titular, y mantiene amistad manifiesta con determinados aspirantes también ligados al mismo sindicato», escriben en un comunicado.

Desde la concejalía de Nieto informan de que el Decreto de nombramiento de miembros «se hace indispensable para que el tribunal no quede en número impar. Por otra parte, el Decreto está publicitado en la web de la oposición justo donde está publicado el Decreto inicial». Han sido elegidos vocales los inspectores del Cuerpo titular, Ángel Macía, y suplente, Gregorio Lorente, a causa de la jubilación de los vocales titular y suplente, Emilio Juan Rodríguez y Fulgencio García.

A su vez, desde el consistorio argumentan que cuando se hizo la propuesta de nuevos miembros no se tuvo constancia de ningún tipo de incompatibilidad por parte del designado, ya que son ellos los que tienen la obligación de informar de alguna incompatibilidad. Por esta razón, este jueves, Ángel Macía «presentó su renuncia alegando que hace dos años impartió formación a aspirantes». Se mantiene al otro nombrado, que pasará a ser titular.

Los opositores, desesperados

Los 45 opositores a cabo que llevan preparándose desde 2016 su temario y pruebas físicas afirman estar «desesperados» al perdurar y verse tan alterada esta convocatoria en el tiempo. Además, durante estos cinco años solo se ha realizado la baremación de méritos y la prueba psicotécnica, de la que aún no saben los resultados, por lo que faltan por realizar otras tres pruebas más. Algunos ya han abandonado, antes eran 49, y otros todavía no lo dan por imposible y siguen «estudiando al día» y «renunciando a vacaciones y viajes» al no disponer de un calendario con las fechas de las pruebas. Mientras tanto, estas vacantes quedan vacías e imposibilitan el cumplimento de servicios mínimos, dicen fuentes policiales.