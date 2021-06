8 de septiembre y 14 de octubre de 2020 y 1 de febrero y 10 de abril de 2021. Esas son las fechas en las que la Asociación de Vecinos de Los Nietos solicitó que la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, les recibiera para tratar la reforma del paseo marítimo de Los Nietos. Unas obras que la primera edil presentó en su campaña del 2019 y todavía siguen sin fecha para empezar a desarrollarse.

Relacionadas Reabre la carretera de Los Nietos sin peligro por inundaciones

Desde la Asociación informan que las solicitudes fueron enviadas por escrito a través de la Omita -Oficina de Atención al Ciudadano- y también por correo electrónico. En ninguna de ellas obtuvieron repuesta. Desde el Ayuntamiento de Cartagena admiten que les llegaron las solicitudes, pero que desconocen las razones por las que no fueron respondidas.

«Es peligroso caminar por el paseo. Las personas mayores no pueden pasear porque hay terreno levantado. No podemos denunciar cada vez que se caiga alguien en el paseo. Llevamos más de 10 años para que lo arreglen. En 2013 ya recogimos firmas. No es un pueblo de veraneo, vivimos más de 1.500 personas», lamenta la presidenta de la asociación vecinal de Los Nietos, Nani Vergara.

Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), en el Foro de Coordinación Interadministrativo, que se celebró el pasado 26 de mayo -el mismo día en el que salió a licitación el paseo marítimo de Los Urrutias-, el jefe de la Demarcación abordó el tema del paseo marítimo de Los Nietos. «Hasta ahora el Ayuntamiento de Cartagena se ha manifestado en varias ocasiones sobre su intención de redactar el proyecto de paseo marítimo sin que hasta la fecha se haya producido ningún avance, por lo que, con la intención de impulsar y mantener una adecuada coordinación para la realización de estos trabajos, la Demarcación manifestó su intención de iniciar los estudios previos necesarios para la redacción del citado proyecto, consistentes fundamentalmente en la elaboración de cartografía y en la determinación del alcance del oleaje en la zona», informan desde el Miteco. Añaden que no se dispone de calendario ni presupuesto, aunque sigue en pie el acuerdo verbal por el que el Ayuntamiento se encarga de redactar el proyecto del paseo marítimo de Los Nietos.

Te puede interesar: Cartagena Un millón de euros para arreglar el paseo marítimo de Los Urrutias

Sin fecha para el periodo de licitación de la reforma

La presidenta de la Asociación de Vecinos, Nani Vergara, aseguró a LA OPINIÓN que Noelia Arroyo, futura alcaldesa de Cartagena, le dijo la semana pasada cuando coincidieron en un acto que «desde el Ayuntamiento tuvieron una reunión con Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica y me dijo que iba a salir a licitación el paseo de Los Nietos», aunque no le pudo confirmar fecha. Según fuentes del consistorio cartagenero, en la última reunión del Foro Interadministrativo del Mar Menor, el delegado del Gobierno, José Vélez, avanzó a Arroyo que quieren sacar a licitación el paseo, pero aún no hay fecha para ello. En cambio, desde el Miteco informan que el delegado no asistió a la reunión y desde Delegación del Gobierno no han confirmado a esta Redacción su asistencia.