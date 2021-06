Empleados municipales de la actual sede de la Concejalía Turismo, Consumo y Comercio, que alberga el histórico edificio Puertas de San José, han denunciado las «pésimas condiciones» de trabajo en este inmueble, al que se trasladaron a principios de este año.

Los funcionarios aseguran que el edificio no está acondicionado, lo que les impide desarrollar sus tareas con normalidad. Denuncian que las paredes abovedadas provocan que el sonido retumbe, impidiendo que se escuchen entre compañeros e incluso que no distingan qué teléfono suena, ya que se escucha por igual en toda la sala. Esto, aseguran los funcionarios, ha causado malestar, dolores de cabeza y problemas de concentración a los trabajadores. Asimismo, indican que no hay espacio suficiente para trabajar cómodamente, y hay problemas por falta de baños en la sala.

Estas deficiencias han sido ratificadas en un informe que ha presentado el delegado de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Cartagena, UGT.

El informe revela también falta de iluminación y de espacio reservado para descansar como establece la Ley. Además, la ubicación del inmueble provoca que los ruidos del exterior se cuelen y causen más problemas a los empleados cuando se abren las ventanas para ventilar. En estos momentos, tres funcionarios permanecen de baja, y los funcionarios aseguran que se debe a las condiciones laborales.

El delegado de Prevención ha solicitado a Manuel Padín, teniente de alcalde y edil de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, y al jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento que subsanen las deficiencias observadas en esta primera inspección.

Por su parte, Padín asegura que se reunirá con el delegado y el jefe de Prevención para valorar los problemas de los que informa UGT para buscar posibles soluciones, como instalar placas para evitar que retumbe el sonido por el edificio.

Posteriormente, el delegado de Prevención realizará un nuevo informe para determinar si las condiciones son aptas y se han resuelto las quejas de los trabajadores.