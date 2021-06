El Ayuntamiento de Cartagena ya ha delimitado el área de actuación donde se llevarán a cabo las excavaciones para «completar la recuperación de las zonas arqueológicas del casco histórico», explicó este lunes la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

La actuación, que abarcará las laderas sur y oeste del cerro del Molinete, se llevará a cabo en las calles Balcones Azules, Pocico, Ignacio García, Paraíso, Doncellas, Morería Alta, San Esteban, San Antonio y Morería Baja. En estos momentos, el Gobierno local ultima el presupuesto que la Administración local necesitará para afrontar los trabajos y que, como ya indicó Castejón, se financiarán mediante un préstamo que el Ayuntamiento solicitará a través de la Sociedad Casco Antiguo.

Asimismo, el Ayuntamiento estudia la instalación de equipamientos auxiliares que se puedan anexionar al Museo Foro Romano Molinete, explicó también la alcaldesa, «como un área de investigación» adelantó Castejón.

Casi en el ecuador de la legislatura y a pocas semanas de ceder el bastón de mando a Noelia Arroyo, la todavía alcaldesa de la ciudad portuaria paseaba este lunes por las calles del casco histórico para evaluar el avance del Plan de Recuperación del Casco Histórico, «compromiso de la legislatura», que cuenta con una inversión de cerca de 2 millones de euros e incluye 9 obras que actualmente se encuentran en distintas fases de ejecución. Algunas ya están terminadas, como la oficina de Turismo de Las Puertas San José, el Museo del Foro Romano, la calle Saura o la plaza de Sor Francisca Armendáriz. Otras están a punto de concluir, como la Capilla del Concejo, la subida de San Diego y la Casa-Museo de Isaac Peral. La plaza de la Merced comenzará en los próximos meses, así como la Fase III del Anfiteatro Romano.

Castejón responde a Torres

A las declaraciones del secretario del PSOE en Cartagena, Manuel Torres, donde pedía a Castejón que no votase al PP con sus actas, la alcaldesa indicó que «Torres no es el indicado para hablarme a mí del PP» y que con Noelia Arroyo se ha sentido «arropada», por lo que «pactamos para dar estabilidad a Cartagena y no se nos ha pasado por la cabeza faltar a la palabra dada», concluyó.