El Comité Municipal del PSOE de Cartagena ha aprobado por unanimidad una resolución política en la que ha exigido que se respete la voluntad de los ciudadanos que votaron en mayo de 2019 al PSOE de la ciudad portuaria y que esos votos y las actas que se obtuvieron con ellos no sean utilizados para investir a una alcaldesa del Partido Popular.

Manuel Torres, secretario general del PSOE Cartagena, aseguró ayer que «cuando dentro de pocos días se produzca el relevo en la alcaldía del Ayuntamiento no será con el apoyo de los votos socialistas de Cartagena, esas personas no representan al PSOE, únicamente se representan a sí mismas». Torres aseguró que «la voluntad de quien eligió la papeleta del Partido Socialista no era que su voto sirva para que acceda a la alcaldía de Cartagena el PP».

La voluntad unánime del conjunto del PSOE de Cartagena, afirmó, ha sido «condenar el transfuguismo como forma de corrupción y que ha alterado la representación política emanada de las urnas».

En la misma línea, el secretario socialista exigió también al resto de fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Cartagena «que cumplan el Pacto Antitransfuguismo y no se beneficien de los votos de los concejales expulsados».

Incorporaciones

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva Municipal se ha reforzado con las incorporaciones de Carlos José Martínez como secretario de Estrategia Económica.

Además, el Comité ha aprobado las incorporaciones de Ángel Rafael Martínez, catedrático de organización de empresas la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), como vicesecretario general de Política Municipal y de Carlos José Martínez, abogado especialista en derecho deportivo y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Cartagena. También entra en la Ejecutiva municipal del PSOE el líder de las Juventudes Socialistas, Noel Cánovas, como secretario de Diversidad.

Transcurrido un año y cuatro meses desde la celebración del Congreso municipal, el secretario general, Manuel Torres, hizo balance de su gestión incidiendo en la implicación del PSOE de Cartagena en el tejido social del municipio con más 120 encuentros y reuniones presenciales, a lo que hay que sumar todas las iniciativas mantenidas en las plataformas digitales, cuando así lo han indicado las medidas de distanciamiento social y seguridad.

El próximo mes de junio la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, del Partido Popular tomará el relevo de su socia y actual alcaldesa de la ciudad portuaria, Ana Belén Castejón, edil no adscrita a ningún partido tras ser expulsada del PSOE municipal. Un cambio de roles acordado entre ambas ediles en 2019 junto con Manuel Padín de Ciudadanos.