La Consejería de Educación y Cultura ha comunicado al Ayuntamiento que no va a tomar ninguna decisión sobre el cierre de una de las aulas de infantil del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Garrido de Canteras hasta que no finalice el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso, y asegura que mantendrá las dos aulas abiertas si hay demanda suficiente. Así se lo ha hecho saber la Consejería a la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien ha trasladado la preocupación existente entre la comunidad educativa de este centro escolar. LA OPINIÓN publicó este miércoles que Educación había comunicado al centro escolar que eliminaría un aula de Infantil ante la falta de demanda, lo que no vieron con buenos ojos desde el AMPA.

Ahora, según el Ayuntamiento, «si hay demanda de niños suficiente nos dice Educación que se mantendrán abiertas las dos aulas, como ha ocurrido en años anteriores. De este modo queremos dar tranquilidad a los padres y madres de alumnos de este centro de cara al proceso de admisión de alumnos que sigue abierto», indicó Arroyo, quien anunció que el próximo lunes el director general de Evaluación Educativa, Sergio López, se reunirá con el AMPA para hacerles llegar un mensaje de tranquilidad.