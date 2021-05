UGT necesitaba un cambio y se ha personado en José Luis Martínez Navarro. Con 36 años, ocupa el nuevo cargo creado dentro del sindicato Unión General de Trabajadores, el de delegado territorial de la Comarca de Cartagena. Lleva 15 años ejerciendo de Policía Local. Desde sus comienzos se afilió al sindicato y en 2015 pasó a formar parte del grupo ejecutivo de policías de UGT en el Ayuntamiento de Cartagena. Como delegado hará todo lo posible para mejorar las condiciones laborales en Cartagena.

Relacionadas UGT reclama un plan de choque para evitar botellones en Cartagena

¿A qué se debe la creación de este nuevo cargo?

En el último Congreso de UGT hace tres meses no salió refrendada ninguna ejecutiva. Desde Murcia se instó a crear este nuevo sistema que es el de delegado territorial que coordina las acciones conjuntas de cada federación de trabajadores y representa la Comarca de Cartagena. Antes estaba el cargo de secretario general de la comarca que ha ostentado Fulgencio Andreu durante más de diez años. La principal diferencia es que el secretario tiene una Comisión Ejecutiva y yo como delegado, no.

¿Le explicó la ejecutiva de UGT por qué lo han elegido?

UGT quería hacer cambios. Me dijeron que buscaban un perfil al que me podía parecer: implicación, juventud y liberación. Me plantearon ocupar el cargo y yo lo hago con mucha ilusión y responsabilidad.

¿Cuáles van a ser sus primeros pasos?

Aterrizar y presentarme a todas las federaciones de trabajadores. La de agricultores, comerciantes, hosteleros, jubilados, empleados de los servicios públicos (a la que yo pertenezco), etc. Quiero que vean que les muestro mi apoyo y que unidos somos más fuertes, como indica el propio nombre de UGT. También quiero incrementar la comunicación y transparencia en nuestras acciones a través de las redes sociales y los medios.

¿Cuáles son los principales retos laborales en Cartagena?

Tenemos que reducir la temporalidad, los accidentes laborales y la precariedad sí o sí. Resolver los problemas a los que se enfrentan los trabajadores de las refinerías, el sector de la agricultura con las nuevas medidas del trasvase, los hosteleros con los cierres y ERTE que sufren. También apoyaremos a los trabajadores de los servicios públicos como los sanitarios del Rosell. Y hay que retomar la Mesa Local de Empleo en el Ayuntamiento porque la tasa de paro es muy alta.

¿Este nuevo puesto van a suponer muchos cambios en su vida laboral?

Voy a intentar que no. Sigo trabajando activamente como Policía Local porque me gusta mucho y es la mejor manera de conocer los problemas que puedan surgir entre los trabajadores.