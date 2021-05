La plataforma de creación y compartición de contenido digital educativo INDIeOpen, diseñada y desarrollada por el Centro de Producción de Contenidos Digitales (CPCD) de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha sido seleccionada para pasar a la final del prestigioso premio internacional IMS Global Learning Impact 2021. Los ganadores serán seleccionados mediante la valoración de un jurado de expertos y a través de una votación popular.

IMS Global Learning Consortium es una asociación líder mundial en los aspectos de interoperabilidad para tecnologías educativas, innovación e impacto en el aprendizaje. Cuenta con más de 600 miembros institucionales, entre los cuales se pueden encontrar universidades, centros de investigación y grandes compañías tecnológicas como Google, Oracle y Microsoft, pero también fabricantes de plataformas de e-learning como Moodle o Blackboard, y editoriales como Elsevier, Pearson Education o Santillana en España. El premio IMS Global Learning Impact, https://www.imsglobal.org/lili/awards.html, existe desde 2007 y cuenta cada año con unos 20 finalistas de todo el mundo.

Daniel Pérez Berenguer, responsable tecnológico de la plataforma INDIeOpen, destaca que “el haber pasado a la final es un tremendo reconocimiento. Cuando uno mira los nombres de los finalistas y ganadores de otros años y ve grandes universidades como Berkeley, o empresas como Blackboard o Santillana, sólo se puede estar agradecido y satisfecho por el trabajo hecho. Ahora queda defender, a principios de mayo, el proyecto ante un tribunal de expertos y esperar los resultados que se proclamarán alrededor del 25 de mayo".

Mathieu Kessler, coordinador del proyecto INDIe, confirma que la nominación “es un gran espaldarazo a los resultados del proyecto y un acicate para seguir trabajando en el nuevo proyecto Erasmus + INDIe4All que busca hacer accesible para estudiantes con distintos tipos de discapacidades todo el contenido disponible en INDIeOpen”.

El vicerrector de Transformación Digital de la UPCT, Manuel Munuera, muestra su satisfacción y explica que “la Universidad Politécnica dispondrá de su propia versión de la plataforma que se llamará UPCTforma, en la que cualquier docente de la institución podrá elaborar de manera sencilla unidades de aprendizaje para la docencia remota o el apoyo a la docencia presencial. También contendrá contenido para la formación continua de sus trabajadores. Es una potente herramienta para la transformación de la docencia en la UPCT”, añade.

La plataforma INDIeOpen es el resultado de los dos proyectos europeos 'Interactive digital content platform to share, reuse and innovate in the classroom' (INDIE) e “Interactive Digital Content platform for all” (INDIe4All) que lidera la Universidad Politécnica de Cartagena. Cuentan con la participación de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la CARM, centros educativos de la Región, de Lituania y de Grecia, así como una asociación irlandesa de apoyo a personas ciegas. Ambos proyectos, con número de referencia 2018-1-ES01-KA201-050924 y 2020-1-ES01-KA201-083177, están cofinanciados con fondos europeos a través del programa Erasmus+ y gestionado a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPIE.

Cómo votar a INDIeOpen

Votar para que INDIeOpen gane el premio IMS Global Learning Impact 2021 es tan fácil como:

acceder a https://bit.ly/3aZgy6r ir al bloque 7 localizar el proyecto “INDIeOpen: an online content creation platform” (es el segundo de la lista) marcar tu voto, preferiblemente “5 High Learning Impact” ir al final de la página para introducir el correo electrónico y pulsar el botón “Submit"

Si vas a votar desde un dispositivo móvil o tablet deberás avanzar hasta llegar al proyecto, establecer la valoración y avanzar hasta el final para introducir tu correo electrónico.