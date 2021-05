La Sección número 5 de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha ratificado la condena dictada por el juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad portuaria que reprobó al exalcalde y actual portavoz de MC Cartagena en el Ayuntamiento, José López, por un delito leve de coacciones al Jefe de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Vicente Pérez Zulueta, confirman fuentes del TSJ Murcia a LA OPINIÓN.

Así, se desestima el recurso de apelación que presentó López y se confirma la sentencia que condenó al concejal condena a José López a pagar la multa de 360 euros repartidos en 45 días con una cuota diaria de 8 euros por «un delito leve de coacciones del artículo 172 del Código Penal», recogía la sentencia de enero de este mismo año, ahora firme.

Los hechos tuvieron lugar en junio del 2020, cuando López se presentó en el despacho de una jurídico de la Concejalía de Infraestructuras acompañado por dos ediles de MC: Jesús Giménez Gallo y María José Martínez, además de un asesor del grupo municipal. Seguidamente, López se dirigió a Pérez Zulueta y levantándole la voz le dijo: "no me voy de aquí sin el expediente, tengo que ver el expediente, no te vas de aquí hasta que no se enseñes el expediente" a la vez que impedía al funcionario salir del despacho, que finalmente logró marcharse.

Se trata de la segunda condena firme de José López, ya que en diciembre del 2020, la Audiencia Provincial ratificó la condena por un delito leve de maltrato en grado de tentativa contra el exdirector general de Calidad Educativa y Formación Profesional, Fernando Mateo Asensio. Al que el concejal trató de propinar una patada en marzo de 2016.