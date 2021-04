«Equidad, defender a los más vulnerables y proteger al menor» son los principios inquebrantables en el despacho de abogados Ortega Díez, junto a los juzgados de Cartagena, en el número 19 de la calle Ángel Bruna. Sus valores, ser directos con los clientes, no engañarlos nunca y escucharlos, han sido una fórmula que ha hecho que todos se vayan satisfechos en estos cincuenta años que lleva el bufete en marcha. Este despacho es fruto de un sueño familiar que lo conforman los abogados Carlos Ortega (Cartagena, 1995) y su madre, Mª Isabel Díez (C. Real, 1962); hablamos con ella, ya que siente que tiene algo que aportar en el mundo del derecho, especialmente el que incumbe a la familia.

¿Qué le lleva a crear su propio despacho de abogados?

Llevo unos 30 años trabajando en los juzgados desempeñando varios oficios, como fue el de procuradora. Tener mi despacho de abogados con mi hijo es un sueño cumplido para mí (cuenta muy emocionada). Además, llevo muchos años en la sombra y siento que tengo algo que aportar en el derecho familiar como es defender a los más vulnerables, por ejemplo, un menor en un proceso de divorcio. Es totalmente vocacional, disfruto mucho con mi trabajo, les dedico todo el tiempo que necesiten a mis clientes. Sin ir más lejos, el otro día me fui a las once de la noche con una clienta y en mis días libres no me importa avanzar trabajo.

¿En qué sentido tiene algo que aportar en el derecho de familia?

Siento que tengo algo diferente que aportar en el derecho de familia porque hay muchos problemas en él. El derecho es una materia en la que más aspectos subjetivos entran a formar parte del procedimiento. Entra el relato de las partes, cualquier minúsculo detalle es importante, por eso mi trabajo es hacer de ‘escuchadora’. Pero hay una parte en el divorcio que se llaman los niños y hay que centrarse en el menor, hay que hacer un esfuerzo muy grande para conocer muy bien el caso. Nutrir todo lo posible tu trabajo para beneficiar al menor y tener mucha prudencia. Cuanto más te aproximas al caso concreto, más puedes proteger al menor. Es hacer un traje a medida en el que mi prioridad son los niños.

«Todos llevamos un Napoleón dentro», es lo que dice un verso del poema que se encuentra en la entrada del despacho para dar fuerzas a los clientes

¿En ocasiones son los propios padres los que no miran por sus hijos?

Cualquiera debería estar siempre a favor de proteger al menor. De una manera equitativa entre el padre y la madre pero que sea lo mejor para su hijo. Que tenga la estabilidad y la seguridad suficiente para crecer bien y con una mente higiénica. Cuando se produce un divorcio contencioso, los sentimientos, las rabias y los egoísmos de los adultos se ponen encima de los del niño y este queda detrás. Creo que es un error.

Decía que hace de ‘escuchadora’, ¿en qué consiste?

Cuando un cliente viene al despacho yo le digo que se tranquilice, que le preparo un café y que llore lo que tenga que llorar (y señala un paquete de pañuelos que tienen en el despacho). Le explico que voy a empezar haciéndole unas preguntas para conocer el caso. Empezamos a hablar y después de un buen rato, cuando sale de aquí, me dice: «Soy otra persona, he entrado derrotada y me voy con ganas de pelear por mis derechos». A la gente no se la escucha y creo que el abogado tiene una función social y, después de haber estado tanto tiempo en esto, veo que necesitan ser escuchados sin que el profesional les cobre.

¿Ha dado con muchos casos de estos?

Una parte del despacho se llama ‘enrutamiento’. La sociedad ha cambiado mucho. Estamos en una crisis de valores y económica muy fuerte. A veces, cuando termino de escuchar al cliente (y me ha pasado ya tres veces) le digo: «¿Estás seguro de que te quieres divorciar? Porque económicamente estamos todos pasando por una situación muy dificultosa, pero esto tiene solución». De pronto viene otro día y me dice: «Maribel, vamos a intentarlo». Yo he gastado mi tiempo en un cliente que al final he perdido, ¡pero si vieras lo bien que duermo esa noche!

¿Qué le sugiere la justicia en Cartagena?

Una justicia que no es rápida, no es justicia. Son muy buenos profesionales, pero no pueden más. Me consta porque he pateado mucho los juzgados. Tienen que hacer una apreciación de la prueba y, en definitiva, ellos imparten justicia. Si tuvieran más medios lo harían mejor porque francamente no hay medios ni hay tiempo para dedicar a todos estos procedimientos .

El espíritu de la empresa Cuando Ortega Díez Abogados coge a sus clientes, la mayoría están pasando por uno de los momentos más dolorosos de sus vidas como puede ser un divorcio o cualquier desaveniencia. «A veces vienen muy desesperados», dice la abogada del bufete Mª Isabel Díez. Por eso, este despacho tiene un poema en la entrada que refleja el espíritu de la empresa, ya que es un homenaje al padre de los hijos de Díez, un hombre del mundo del derecho, y que da ánimos a todos los clientes que lo leen antes de entrar porque transmite que no hay que rendirse nunca. «Hay que seguir luchando cuando uno piensa que está todo perdido. Como dice el poema, todos llevamos un Napoleón dentro», dice Díez, quien asegura que, al salir del despacho, todos los clientes recuperan las fuerzas necesarias para luchar por sus derechos.

Más sobre Ortega Díez Abogados

Web: https://ortegadiezabogados.com/

Dirección: C/ Angel Bruna 19, Bajo Cartagena 30204

Dirección: C/ Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, 4 – 6ª Planta, Murcia 30004, España

Móvil: 699 61 41 99

Telefono: 968 65 67 31

Email: info@ortegadiezabogados.com