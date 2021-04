Los vecinos de El Sector Estación y la inmediaciones de El Hondón piden «celeridad» al Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma para garantizar la descontaminación de los terrenos, colmados de metales pesados como arsénico, fosfatos y residuos radioactivos, entre ellos uranio, desde hace ya dos décadas.

Tras veinte años de lucha desde la clausura de la fábrica Potasas y Derivados, propiedad de Ercros, los vecinos revelaron este viernes en una rueda de prensa junto al portavoz del grupo MC Cartagena, José López, que el grupo empresarial presentó en julio del 2020 a la Comunidad Autónoma el plan de descontaminación de los terrenos. Tras varias modificaciones, la administración regional remitió el proyecto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá dictaminar la viabilidad del plan.

Con la intención de que el proyecto de descontaminación no quede «aparcado», los vecinos piden al Ayuntamiento que se interese por la descontaminación de los terrenos y ponga en marcha una Mesa de Trabajo en la que estén presentes los representantes vecinales, el Gobierno local, partidos de la oposición y empresarios, para garantizar que el proyecto avance. «Ya está bien de vivir con esta incertidumbre y sin que la administración más cercana a los vecinos haga nada», reclama Fulgencio Sánchez, representante vecinal de El Hondón.

El proyecto de Ercros

El proyecto de descontaminación presentado por Ercros a la Comunidad, que optaría por encapsular los residuos, consta de diez fases y un plazo de ejecución estimado de 18 meses, que comenzaría con el desbroce del terreno y la remodelación de las zonas a cubrir. Posteriormente, se ejecutarían los caminos de tránsito y los drenajes de balsas y zonas perimetrales para pasar a la reutilización de escombros. Una vez finalizados los cinco primeros pasos, la UPCT comenzaría con los ensayos de campo en el terreno y la preparación del suelo. Luego de confirmar la ausencia de riesgo por presencia de mercurio volátil, comenzaría el aislamiento de los materiales mediante el cubrimiento de balsas y acopios. Finalmente, se procedería a la extracción de los materiales radiactivos. Tras la descontaminación, arrancaría el plan de vigilancia y mantenimiento inicial, que duraría un año completo. El proyecto, que pretende convertir en una gran zona verde los terrenos de El Hondón, garantizaría futuros usos industriales de suelo y su reconversión en terreno urbanizable.

El Ayuntamiento se desvincula

Desde el Ayuntamiento de Cartagena indican que el responsable de aplicar la normativa medioambiental es la Dirección General. «El Ayuntamiento no opina del grado de cumplimiento del proyecto de descontaminación, es algo que debe resolver Medio Ambiente. Por tanto, hasta que no dé el visto bueno, no tenemos nada que decir», apuntan fuentes municipales.