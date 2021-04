Los concejales de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín y María Amoraga, harán todo lo posible por continuar en el Gobierno de Cartagena y cumplir con el pacto firmado en 2019 con PP y los concejales tránsfugas del PSOE.

La resolución del expediente de expulsión que pesa sobre Manuel Padín no afectará a esta decisión. Por otro lado, fuentes de la Ejecutiva Regional de Ciudadanos han confirmado a esta Redacción que si el teniente de alcalde es expulsado, lo cual dan por sentado, le pedirán que deje el acta y abandone sus responsabilidades en el área de Turismo, Sanidad, Comercio y Consumo. Queda pendiente la situación en la que quedaría la otra edil de la formación liberal en Cartagena, María Amoraga, que asume la delegación de Contratación desde el inicio de la legislatura. En caso de expulsión, es probable que la dirección regional de Ciudadanos no vea con buenos ojos que Amoraga continúe con sus funciones en un Ejecutivo en el que continúe Manuel Padín, que para entonces sería considerado un ‘tránsfuga’ para su partido y al servicio del PP local de Cartagena.

En cualquier caso, desde Cs no aclaran si también le pedirán a Amoraga Chereguini que abandone el Ejecutivo municipal en el caso de que su compañero en el Grupo Municipal sea expulsado y ella pase al Grupo Mixto.

«En ese caso trataría de plantear al partido mi continuidad en el Gobierno, se está trabajando de una forma muy eficaz, el pacto entre las quince personas que formamos el Gobierno es estable y no creo que haya motivos para romperlo», ha señalado a LA OPINIÓN María Amoraga que a día de hoy asegura no conocer cuál será la postura de la Ejecutiva regional de Cs si se confirma la salida de su compañero.

Espera la concejal que el actual portavoz del Grupo liberal se mantenga en su puesto y en el partido; sobre sus palabras contra la gestión de Martínez Vidal con la ZAL de Cartagena y su defensa de los pactos firmados con el PP en 2019, la edil entiende que «sólo fueron opiniones; creo que hemos vivido todos una etapa de mucha tensión interna por lo que no habría que precipitarse y deberíamos templar los ánimos, archivar el expediente de expulsión y ponernos a reconstruir y a pelear por el partido».

Sobre los consejeros que decidieron hacer fracasar la moción de censura, Amoraga cree que tenían otras opciones «de discrepar o disentir de Ciudadanos antes que la que eligieron».

En el caso de que el partido también le abriera un expediente de expulsión si no renuncia a estar en el Gobierno local, María Amoraga señala, al contrario de lo que ha asegurado su portavoz, que dejaría el acta, «si no puedo respetar la disciplina del partido, lo hablo dentro, intento que lleguemos a un acuerdo y si no se alcanza dejo el acta; es lo único coherente y consecuente con mis valores», aseveró.

Castejón no los cesará

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, señaló que el pacto con los ediles de Ciudadanos y PP «funciona» y presumió de que su Gobierno es el único en la Región que cuenta con un «pacto sólido, estable y leal». Ante la posibilidad de que Ciudadanos le solicite el cese de Padín o Amoraga, Castejón ya adelantó que lo descarta, al igual que lo hizo la vicealcaldesa popular, Noelia Arroyo.

Castejón dio un paso más allá y se dirigió directamente esta semana a la coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, para pedirle que «se mire ella antes de juzgar al Gobierno de Cartagena».

En cuanto a la inminente llegada de Noelia Arroyo a la alcaldía , la alcaldesa expulsada del PSOE aseguró que no se verá amenazada: «Puede estar tranquila porque cumpliremos con lo firmado y la vamos a votar», señaló.