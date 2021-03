Los vecinos del barrio de pescadores de Santa Lucía denuncian que uno de los parques principales de la zona no está incluido en la ruta de la brigada de limpieza municipal, programada por el Ayuntamiento de Cartagena, que se encarga de mantener en condiciones óptimas los espacios públicos del municipio.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, David García, lamenta que la zona de juegos, ubicada frente al Hospital Santa Lucía, se encuentre continuamente en un estado «lamentable» ante la falta de mantenimiento por parte de la Administración local. «Se trata de un parque muy frecuentado por los pequeños del barrio de Santa Lucía y no entendemos cómo es posible que siempre esté plagado de basura. Más aún ante la situación sanitaria que estamos viviendo», indica García.

Los vecinos aseguran que aunque ya se han puesto en contacto con varios ediles del Consistorio, «tan solo han limpiado el parque en dos ocasiones porque les hemos llamado».

Los vecinos sospechaban que la zona de juegos no estaba incluida en el itinerario de las brigadas municipales tras comprobar que los operarios continuaban realizando sus labores de limpieza en el resto de parques con los que cuenta el barrio.

Sin embargo, tras multitud de quejas por parte de los vecinos, el Ayuntamiento ha confirmado que la urbanización en la que se ubica el parque ha sido recepcionada recientemente, por lo que el promotor está a la espera de que Iberdrola desvíe una línea de electricidad que pasa junto al parque.

«Al no haberse desviado aún esa línea, el parque infantil no está incorporado al recorrido de las brigadas de limpieza, por ello aún no han comenzado las labores de limpieza con regularidad», indican desde la Administración local. Los vecinos piden que se incluya en el itinerario lo antes posible para que los pequeños del barrio puedan disfrutar del parque con normalidad.