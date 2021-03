El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) deniega del acceso a bordo del buque Elbeik a la eurodiputada holandesa Anja Hazekamp, vicepresidenta de la Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte del Parlamento Europeo, que viajó ayer a Cartagena con la intención de controlar cómo se está produciendo el sacrificio de los terneros del Elbeik, ya que el capitán del buque sí que le dio permiso para subir.

Hazekamp explica a LA OPINIÓN que suele ir a los puertos para inspeccionar el estado de los animales a bordo en calidad de observadora como miembro de esta Comisión y nunca le habían denegado la entrada a un buque. "Está claro que están tratando de ocultar información", piensa. Además, dice que denunciará ante el Parlamento Europeo esta situación y la poca corrección con la que está actuando el Ministerio.

Hace tres días que se inició el sacrificio de las 1.600 reses a bordo de este buque. El jueves pasado, el primer día, los técnicos de la MAPA sacrificaron en Escombreras a 380 vacas y el viernes a 450, "todo un récord que hace difícil creer que realmente estén eutanasiando los animales", opina el abogado el barco, Miquel Masramon.

La eurodiputada Hazekamp también sospecha de "los métodos que han utilizado para sacrificarlos". Con la velocidad y la poca trasparencia con la que está actuando el Ministerio seguramente, dice Hazekamp, aunque las estén matando mediante eutanasia "no estén aturdiendo a los animales de manera eficaz y les estén creando un sufrimiento innecesario".

Te puede interesar: Cartagena El Ministerio da al buque Elbeik 72 horas para que sacrifique a los 1.800 terneros

Silvia Barquero, presidenta de Igualdad Animal, ha acompañado a la eurodiputada en este intento de conocer las condiciones en las que están matando a los animales. Igualdad Animal lleva semanas exigiendo al Ministerio conocer cómo van a sacrificar a las reses y más información sobre el caso. La eurodiputada a través de la Comisión envió una petición de información al Gobierno español de la que no ha obtenido respuesta.

La eurodiputada Hazekamp no entiende por qué no se ha puesto freno a la salida de animales en el puerto después del escándalo de los buques Karim Allah y Elbeik. Barquero añade que cuatro barcos de ganado españoles, tres de ellos que zarparon desde Cartagena, ya se encuentran con el impedimento de no poder pasar por el Canal de Suez después de que un buque atascado haya bloqueado su acceso.