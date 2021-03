La imagen de la Santísima Virgen del Amor Hermoso estará presente en el cupón de la ONCE. Se pondrán a la venta más de 5 millones de boletos con la imagen de la talla de Juan González Moreno para el sorteo correspondiente al sábado 3 de abril. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha presidido el acto que ha contado con la presencia de Ramón Pérez Saura, hermano mayor de la Cofradía del Resucitado; Emilio Ros Vivancos, presidente de la Agrupación de la Virgen del Amor Hermoso; Juan Carlos Morejón, delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia, y Miguel Paraíso, director de la ONCE en Cartagena. La alcaldesa se ha congratulado de que la imagen que cierra las procesiones de la Semana Santa de Cartagena vaya a poder verse en todos los puntos de la geografía española gracias a este cupón. Además, ha mostrado su «agradecimiento sincero de parte de todo el equipo de gobierno y la corporación municipal a la ONCE», por ayudar a «darla a conocer a toda España» a la talla de la Virgen del Amor Hermoso. El Hermano Mayor de la Cofradía del Resucitado, Ramón Pérez Saura ha tomado la palabra recordando la primera vez que la imagen de la Santísima Virgen del Amor Hermoso «sintió el cobijo de las calles cartageneras», un Lunes de Pascua de 1946 que ya queda lejos en el tiempo.