Los servicios veterinarios de Sanidad Animal con Equipos de Protección Individual han comenzado la inspección del buque de ganado Elbeik y las 1.800 vacas que lleva a bordo para determinar su estado de salud.

Este barco de bandera togolesa, cuya entrada al Puerto de Cartagena estaba prevista para la tarde del jueves, finalmente atracó sobre la medianoche. A la mañana siguiente, en la Dársena de Escombreras se produjo un amplio despliegue de patrullas de Guardia Civil y Policía Local y dos camiones comenzaron a descargar fardos de alimento para las 1.800 reses a bordo que han estado tres meses a la deriva en aguas del Mediterráneo.

Minutos más tarde, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el encargado de esta operación, los veterinarios subieron al barco para iniciar la inspección del buque y analizar la salud de las vacas para dar su veredicto sobre si convendría o no su sacrificio según la normativa vigente. No saben cuánto tiempo les puede llevar a los técnicos de Sanidad Animal esta operación, pero todo apunta a que se alargará durante todo este puente de San José. En la zona no había ningún operativo esperando al barco, como se dijo que sucedería, y al contrario que con el Karim Allah ni se ha montado una carpa ni hay contenedores preparados, al menos por el momento.

De nuevo, los inspectores van a tener que montar un gran operativo para la eutanasia de las reses en el puerto si finalmente deciden sacrificarlos como sucedió con el Karim Allah. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, ha solicitado al Ministerio que, ante la imposibilidad de rechazar el buque que partió de Tarragona, le den la mayor celeridad posible al proceso.

Por su parte, activistas de la Fundación Igualdad Animal se concentrarán hoy a las 12 horas en el Paseo Alfonso XIII para reclamar una vez más la prohibición de la exportación de animales a países fuera de la Unión Europea. Aseguran que las autoridades españolas sabían que los animales del Karim Allah y el Elbeik iban a ser rechazados el 21 de diciembre, es decir, dos días después de la salida del barco del puerto de Tarragona y cuatro días antes de su llegada a Turquía y tampoco informaron a la Comisión Europea de lo que estaba sucediendo con el barco.

Los ganaderos de la Región, con el apoyo de la Consejería de Agricultura, denunciaron que el Gobierno central esté convirtiendo el Puerto de Cartagena en un matadero con barcos que rechazan otros puertos y que además obliga a cancelar la salida de once embarcaciones que iban a transportar hasta 40.000 animales, originando unas pérdidas cercanas a los 2,5 millones de euros.

El destino de las vacas depende ahora de la decisión de los técnicos del Ministerio, aunque todo parece apuntar a que se volverá a producir un sacrificio masivo de animales en el puerto.