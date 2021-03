La titularidad de la rambla de La Carrasquilla a su paso por La Manga Club Resort y Altamaría no estaba determinada por lo que ninguna Administración se hacía cargo de su cauce. El jueves 25 de febrero una vecina de Altamaría, Marian Hernández y la Asociación de Vecinos de Los Belones denunciaban ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) el abandono de esta «selva» cuyo cauce está en un estado «lamentable de limpieza y mantenimiento».

Los vecinos de Altamaría pedían «rapidez» a la CHS en las tareas de limpieza por su seguridad, ya que el puente situado en la zona de acceso a la Comunidad de Propietarios de La Manga Club por el que pasa la rambla se encuentra totalmente obstruido y su cauce repleto de árboles caídos, objetos que arrastró la DANA y otros obstáculos vegetales que dificultarían el paso del agua, lo que provocaría su desbordamiento.

Después de recibir el escrito, la CHS concluía un día después que ese tramo era competencia municipal ya que no se había especificado con anterioridad. El Ayuntamiento de Cartagena, comenzaba una semana después, el 4 marzo, las labores de desbrozado. Los operarios todavía no han comenzado con las zonas más cercanas a Altamaría ni con el puente obstruido, que son las que se pedían en el escrito, pero tanto los vecinos como La Manga Club, que lleva años intentando darle solución a este asunto, se muestran contentos de que por fin se adecue la zona y la respuesta haya sido tan inmediata.

Así que este tramo lleva infinidad de años sin cuidados porque las posibles Administraciones competentes desconocían su titularidad. Las dudas estaban en que la limpieza de ramblas pertenece a la CHS, pero según el reglamento de Dominio Púbico Hidráulico, «corresponde a los titulares de los puentes y obras de paso las labores de conservación». Por lo tanto, la Consejería de Fomento e Infraestructuras tendría que encargarse de parte de la limpieza. Finalmente, la Confederación se regía al Plan Hidrológico Nacional e informaba de que «las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponden a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo», es decir, el Ayuntamiento.

La concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, María Casajús, admitía que el consistorio no había limpiado nunca esa zona porque no es núcleo urbano y creían que no era de su competencia, a pesar de haber intentado determinar su titularidad.