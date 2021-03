La indignación y el miedo por la quiebra del sector crecen a partes iguales entre los ganaderos de la Región, que suman otro día más con el Puerto cerrado a la exportación de animales vivos y con el Karim Allah atracado en la Dársena de Escombreras.

Los ganaderos no comprenden la gestión que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en torno a la llegada del buque con casi 900 reses a aguas de Cartagena. Para Vicente Carrión, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Cartagena, los terneros ya tenían que haber sido sacrificados y el Puerto debería estar funcionando de nuevo a pleno rendimiento.

En los diez días que las exportaciones llevan paralizadas, los ganaderos que no han podido dar salida a sus animales han perdido cerca de tres millones de euros según estiman desde la COAG. Por ello, exigen al MAPA que reabra el Puerto. Durante la semana pasada, nueve embarcaciones no pudieron partir de la Dársena de Escombreras y, aunque gran parte de los empresarios se quedaron colgados con el ganado, al menos dos de ellos se trasladaron hasta el Puerto de Tarragona, apuntan desde la COAG, por lo que Carrión insiste que sería «una locura» que el Elbeik, que partió de la dársena tarraconense, haya puesto rumbo a Cartagena mientras el puerto catalán continúa funcionando con normalidad. El resto de empresarios pecuarios continúan manteniendo a sus animales sin saber cuándo podrán exportarlos, ya que lo que en un primer momento se solucionaría en menos de una semana, ya va camino de dos «y ni si quiera tenemos fecha de reapertura del tráfico»,

Además, los ganaderos temen que la polémica alrededor del Karim Allah provoque una pérdida de confianza entre la clientela y que los precios se desplomen. Pero lo peor que les podría pasar es que el Gobierno central decidiera prohibir las exportaciones de ganado vivo a países fuera de la Unión Europea (UE) tal y como han reclamado las asociaciones animalistas durante la última semana. Según los datos de la COAG, entre un 50 y un 70% de las exportaciones de ganado vacuno y ovino tienen como destino algún país fuera de la UE. «En Europa cada vez se come menos carne, si no fuera por las exportaciones a Túnez o Arabia Saudí no podríamos dar salida a toda la producción», indica Ginés Hernández, ganadero ovino y caprino del Campo de Cartagena. Por este motivo, el presidente de la COAG sostiene que prohibir la venta y exportación de animales vivos a países terceros supondría «una ruina para el sector», que quedaría «abocado a la desaparición».

Pero el cierre del Puerto de Cartagena no solo está perjudicando a los ganaderos de la Región, hasta la Dársena de Escombreras llegan animales de diferentes explotaciones repartidas por todo el territorio nacional, por lo que este parón está acarreando consecuencias a ganaderos de toda España.

Asimismo, los ganaderos califican de «injusticia» que el Ministerio cierre el Puerto de Cartagena. «Nos hemos encargado de que el ganado que sale de la Dársena lo hace en perfectas condiciones y el sector se ha preocupado de hacer campañas de erradicación de enfermedades de manera coordinada con las administraciones», apunta Carrión.

Luengo y Muñoz se reúnen con el sector en busca de soluciones

El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente se reunía este miércoles con las Organizaciones Agrarias Profesionales de la Región en un encuentro en el que también estuvo presente la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz. Luego anunció que « el PP impulsará a nivel nacional una posición común para evitar que produzcan más incidentes de este tipo y para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tome medidas urgentes».

Por otra parte, el Elbeik ha hecho un alto en el camino a Cartagena hasta conocer qué pasará con los casi 900 terneros del buque Karim Allah e intentará buscar un destino en el que vender los animales que lleva a bordo. El Karim Allah permanece en el Puerto a la espera de que las vacas sean sacrificadas, algo que tratan de evitar los abogados del armador al entender que las reses están sanas. El armador del barco tendrá que comunicar hoy al Ministerio si se hace cargo del sacrificio. De lo contrario, lo hará el Gobierno central de forma subsidiaria.