Los policías cartageneros han quedado fuera de juego tras recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Este martes, cientos de agentes del cuerpo de Policía Local y Policía Nacional de Cartagena acudieron al pabellón de deportes Cabezo Beaza para que les administrasen la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Menos de 24 horas más tarde, varios de los policías presentaban síntomas gripales como fiebre, malestar general, dolor muscular y de cabeza o cansancio general.

Esto ha provocado que trece agentes de la Policía Local de Cartagena no pudieran incorporarse en la mañana de ayer a sus puestos de trabajo y se vieran obligados a avisar de que faltarían al servicio. Aunque los síntomas afectaron a más de una veintena de policías, finalmente tan solo se ausentaron de su puesto de trabajo un total de trece agentes, confirman desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena.

«Me he tomado un paracetamol y he venido», explica uno de los policías, aunque reconoce no encontrarse en condiciones óptimas para desempeñar su trabajo. Los agentes temían dejar a la ciudad portuaria sin efectivos en el turno de mañana y que esto pudiera afectar al servicio, ya que muchos compañeros tampoco podían sustituirles, ya que se encontraban en las mismas condiciones tras recibir la primera dosis.

Para los agentes ha sido un «error» que no se hayan establecido los protocolos de vacunación teniendo en cuenta los turnos del cuerpo y aseguran que «esto ha ocurrido precisamente por querer vacunarnos a todos el mismo día», añadiendo que «podrían haber realizado la vacunación en diferentes tandas a lo largo de la misma semana».

Los policías esperan que, dadas las circunstancias, esta situación sirva para que la segunda dosis no se administre a todos los agentes en la misma jornada.

Los efectos secundarios de la vacuna también afectaron a los agentes de la Policía Nacional que recibieron la dosis, aunque desde el Cuerpo no espeficaron a cuántos.

Aún así, no todos los policías cartageneros pudieron recibir la vacuna este martes, al tratarse de la AstraZeneca, los agentes mayores de 55 años quedaron automáticamente fuera. Tampoco recibieron la vacuna aquellos que, independientemente de su edad, han pasado el coronavirus durante los últimos meses.

Aunque durante la misma jornada también recibieron la primera dosis de la vacuna efectivos del Cuerpo de Bomberos de Cartagena y del servicio de Protección Civil, el Ayuntamiento asegura que no les consta que ninguno de los efectivos se haya ausentado de su puesto de trabajo tras recibir la primera dosis de la AstraZeneca el martes en Cabezo Beaza.

El turno de Lorca

Mañana comenzará en Lorca la vacunación contra el coronavirus de agentes de la Policía Nacional, Policía Local,Cuerpo de Bomberos y personal municipal del servicio de Emergencias y Protección Civil.

Lo anunciaba ayer el Partido Popular, que señaló que recibirán la vacuna de AstraZeneca en las dependencias del complejo deportivo Felipe VI y, previsiblemente, del centro de salud Lorca Sutullena, en el que en la última semana han sido vacunados más de 700 ancianos mayores de 80 años con dosis de Pfizer y Moderna.

La edil del PP Mayte Martínez aseguró que la planificación establecida para la vacunación se está desarrollando en el municipio «sin que se registren incidencias de relevancia» más allá de las relacionadas con la falta de vacunas. Según indicó, hay personas de más de 80 años que aún no han sido vacunadas y pidió al Ministerio de Sanidad que haga llegar a la Región de Murcia los viales comprometidos para completar la inmunización en el menor tiempo posible.