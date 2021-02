Los vecinos de San Félix y el Barrio del Peral recibían una buena y una mala noticia este mes de febrero sobre un tema que les lleva atormentando desde hace seis años. Desde que se instaló una antena de telefonía móvil en la calle Vereda de San Félix, justo encima de la farmacia del barrio, llevan luchando para retirarla. Los vecinos tomaban como una victoria el anuncio de que va a dejar de emitir, pero por otro lado quieren poner esa misma antena unas calles más atrás, en el Camino de Versalles.

La empresa France Telecom (Orange) pidió licencia de obra mayor al Ayuntamiento de Cartagena el año pasado y le fue concedida la licencia provisional de obras en el mes de diciembre para la construcción de la antena en un taller de chapa y pintura del barrio. Cuando los vecinos se percataron de las obras dieron la voz de alarma a la Asociación de Vecinos de San Félix, que el pasado lunes día 14 enviaba una denuncia a los Servicios de Urbanismo para conocer si estas contaban con autorización y a partir de ahí tomar cartas en el asunto. «Haremos recogida de firmas y empezaremos a lanzar escritos si es necesario», afirma el presidente de la asociación vecinal José Juan Díaz.

El Ayuntamiento de Cartagena, que debido a las denuncias visitó la semana pasada la zona hasta en dos ocasiones, confirma que la instalación de esta antena telefónica tiene licencia, pero aun así los vecinos no la reciben con buenos ojos porque defienden que sus emisiones electromagnéticas son perjudiciales para la salud.

«Ningún técnico se atreve a confirmarme que la antena no es perjudicial para la salud y yo no sé si fue coincidencia o no, pero la primera antena que quisimos quitar fue porque cuando se puso al poco tiempo le diagnosticaron cáncer a un chiquillo que vivía cerca», explica el presidente sobre las razones de las numerosas movilizaciones para la retirada de las dos antenas anteriores y el malestar de que instalen una nueva dentro del barrio.

La AAVV informa de que en la calle que se va a colocar hay viviendas y que este verano se pondrá en funcionamiento una residencia de ancianos. Proponen que se coloque por la gasolinera de las Tejeras que se encuentra a escasos kilómetros del Camino de Versalles o en terreno agrícola hasta que no se demuestre que las emisiones no son perjudiciales.