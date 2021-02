Un lustro lleva la Asociación de Vecinos de Santa Ana solicitando incesantemente un paso de peatones en la carretera principal que pasa por en medio del pueblo.

La carretera de Madrid cruza por una de las calles más concurridas y con más comercios de Santa Ana. Los vecinos llevan desde que se produjo el primer atropello mortal hace 30 años advirtiendo de su peligro, pero Juan Diego Cánovas, presidente de la asociación desde hace 5 años se ha propuesto a base de insistir en el Ayuntamiento solucionar este problema que sufre el pueblo.

«Los vehículos cruzan a 100 o 120. Han estado a punto de atropellar a muchos vecinos, entre ellos mi ahijada», afirma el presidente de la asociación.

La gente cruza por en medio de la calle al no contar con un paso de peatones. El último susto fue el pasado mes de noviembre: «El 20 de octubre me dijo la Administración que lo iba a ver. El 4 de noviembre veo como casi atropellan a un anciano y les vuelvo a enviar un WhatsApp ‘¿Tenemos que esperar a que alguien muera?’. No me responden. Este es mi periplo, así llevo 5 años», explica Cánovas.

La última respuesta desde Vía Pública fue a finales de noviembre para comunicarles que no se puede instalar el paso de peatones sin contar con un ingeniero.

También la Asociación de Vecinos ha pedido que el circuito de circulación del pueblo se modernice con el cambio de algunas señales y direcciones, mejorando el alumbrado en la carretera de Madrid, creando más pasos de peatones para conectar las urbanizaciones con Santa Ana y repintando los pasos de peatones que apenas son visibles. «Hace 5 años que vino el jefe de Tráfico y un concejal a escucharnos y desde entonces nada», lamenta Cánovas.

La asociación pide que estas mejoras no caigan en el olvido como la reforma del consultorio de Santa Ana.