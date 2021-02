La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) solicita que se incrementen los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en los barrios y diputaciones del municipio. Desde hace varios meses, los vecinos de la periferia han percibido un incremento de los robos y el vandalismo, coincidiendo con la sobrecarga de trabajo de los agentes, que ahora también se encargan de realizar controles para evitar desplazamientos entre municipios y en definitiva, nuevas funciones para hacer cumplir las normas impuestas para frenar la covid.

«Son muchas las quejas que venimos padeciendo durante los últimos meses en relación a la inseguridad ciudadana que se está sufriendo en algunos barrios y diputaciones», explican desde la Federación. A la falta de personal hay que sumarle que «ahora los efectivos acuden menos cuando se les llama por algún suceso», lo que está provocando inseguridad ciudadana en el extrarradio cartagenero.

Aún así, los más perjudicados son los vecinos que habitan en las diputaciones del municipio, ya que si ocurre algún incidente en los barrios también pueden contar con el servicio de la Policía Local de Cartagena e incluso la Nacional. Sin embargo, las diputaciones cuentan únicamente con el servicio de la Benemérita en la mayoría de los casos, por lo que en especial, el municipio necesita refuerzos del cuerpo de la Guardia Civil para paliar esta falta de seguridad.

Por todo ello, la Federación ha enviado al delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, un escrito solicitando una reunión de urgencia para tratar este problema y evitar que se sigan produciendo robos en las diputaciones cartageneras.

Además de solicitar a Vélez un incremento de efectivos, también pedirán al delegado del Gobierno que se deleguen funciones entre los diferentes cuerpos para que en el caso de que se produzca algún suceso en las diputaciones y los agentes de la Guardia Civil no puedan acudir, lo haga algún compañero de la Nacional. Asimismo, reclamarán a Vélez más comunicación entre los cuerpos, «para que no solamente sean los vecinos los que llamen a unos o a otros, si no que si ellos mismos saben que se van a demorar, llamen a sus compañeros para solucionar la incidencia lo más rápido posible», indican desde la Favcac.