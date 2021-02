Récord de participación en las elecciones de Ecuador 2021 a pesar de estar la Región en plena ola de contagios por coronavirus. Todos los presentes afirmaban no haber visto nada igual. Unas 150 personas, según calcula Policía Nacional, estaban formando hasta seis filas para poder votar. "Flipante. Nunca había visto tanta gente para votar", explica un ecuatoriano recién llegado a la cola.

Un coche de Policía Nacional y una ambulancia llevan toda la mañana cerca del Hotel Los Habaneros, pero a mediodía, cuando más gente se personó, acudieron dos patrullas más para disipar las aglomeraciones producidas por las largas colas, el elevado número de participantes y el espacio reducido a la entrada del hotel. La Policía ha tenido que permanecer entre los votantes para mantener el orden, ya que muchos no sabían dónde tenían que esperar y se quejaban de que años anteriores a las afueras del hotel se encontraba una mesa de información al respecto.

Después de esperar un buen rato en la calle, algunos cuentan a LA OPINIÓN que han estado hasta una hora y media en la fila, dos organizadoras reciben a los ecuatorianos en el sótano del hotel para dirigirles a tu mesa electoral. "Estamos desbordados desde las 9 de la mañana. Nunca ha acudido tanta gente", afirma Inés Clemente, una de las coordinadoras.

Dentro del sótano de alrededor de 100 metros cuadrados y sin ventilación se encontraban seis mesas electorales con tres ciudadanos en cada una de ellas. En ecuador se distingue el voto femenino del masculino, por lo que se tenían que formar filas distintas.

En una de las mesas electorales, José Luis Viracucha reafirma la alta participación: "Es una desgracia cómo están gestionando la pandemia en mi país. La gente vota por un cambio. Este año se siente más responsable con el voto. Por eso han venido en masa", piensa.

Francisco Martínez, recepcionista del Hotel Los Habaneros dice que debido a la crisis sanitaria, la organización ha sido peor y está siendo un proceso lento para los votantes, pero que la estancia que ha cedido el hotel es lo suficientemente amplia para guardar las distancias.

Intentando poner un poco de orden e informando a la gente más desorientada, Humberto Álvarez, candidato número 25 en la lista, le decía al guardia que se encontraba en la puerta que los votantes se amontonan en la entrada porque no están siendo informados de dónde tienen que colocarse. "La organización están siendo lenta", asegura.

Pasado el mediodía, el cónsul de Ecuador, Miguel Ángel Macías, hacía acto de presencia después de haber hecho ruta por toda la Región. "He votado esta mañana en Murcia y acabo de llegar de Jumilla. He venido a controlar y después me voy a Lorca", explica. También asegura que este año ha sido un "récord" de participación.