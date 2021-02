Quince años de cárcel tras admitir que se acostaba con su hija en Cartagena

«Le metí mano, se me fue la cabeza, yo estaba mareado, había bebido cerveza». Es lo que declaraba delante del juez un individuo de 46 años de edad, que ha sido condenado a quince años de prisión por un delito continuado de agresión sexual: violó a su hija en el domicilio familiar desde que la menor tenía 14 años y hasta sus 17, cuando la adolescente denunció lo que le estaba pasando.

Los hechos tuvieron lugar en Cartagena y ahora la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en la ciudad portuaria, ha dictado una sentencia que, según indicaron fuentes judiciales, es ya firme: el sujeto, de nacionalidad ecuatoriana, ha de pasar tres lustros entre rejas y ha de indemnizar con 10.000 euros a su hija, a la que, en una ocasión, atacó delante de su hermano pequeño, de entonces 5 años.

«Recuerdo la primera vez», relató ante el tribunal la víctima, al tiempo que explicó que su progenitor le dijo que, si permitía que la tocase, le compraría muchas cosas. Aquella primera «empezó a hacerlo, no me di cuenta, fue todo muy deprisa, empezó a tocarme, primero por encima del pantalón del pijama, después por debajo, me metió un dedo, me hizo sexo oral, después me quedé en mi habitación, llorando, porque no sabía que pasaba, él se fue a su habitación a dormir», contó la joven.

En otra ocasión, «yo le dije que no quería, pero él insistió y al final entró, me tocaba y él también se estaba tocando, yo no quería mirar pues me daba cosa, yo simplemente me quedaba quieta porque no sabía cómo reaccionar», expresó la víctima, que también detalló que su padre, que aprovechaba que la madre se iba a trabajar para atacar a la hija, llegó a introducirle un vibrador en la vagina. Algo que el individuo, cuando le tocó declarar, manifestó que «no recordaba».

"Me di cuenta de que estaba mal"

«Fueron segundos, fue rápido, paramos, me di cuenta de que eso estaba mal y ya me arrepentía: fueron segundos, nada más», declaró el hombre, al tiempo que reconoció que su esposa llegó a preguntarle «si le estaba haciendo algo a la niña», lo cual él negó.

Subraya la sentencia de la Audiencia Provincial que «no es fácil para un menor reaccionar cuando el abusador es alguien jerárquicamente superior a él, a quien debe respetar y obedecer. La sociedad espera que el menor resista, pida ayuda o intente escapar, pero la mayoría de los chicos no pueden reaccionar y quedan paralizados. Su defensa es hacer como si nada».

«Niñas y niños abusados por quienes deben cuidarlos no tienen más remedio que acomodarse a la situación, mantener el secreto, sobrellevar en soledad y con mucha vergüenza lo que les está pasando; mantienen las experiencias traumáticas totalmente separadas del resto de sus vivencias cotidianas; no pueden impedir el abuso y terminan aceptándolo, frecuentemente, asumiendo la culpa por su consentimiento. Es víctima de un daño disfrazado de cariño», indica la Sala en su resolución.