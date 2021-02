El juez prohíbe pisar Cartagena al maltratador que apaleó a su esposa y le saltó varios dientes

Una mujer, cuya identidad y edad no han trascendido, resultaba este viernes por la noche herida de gravedad en Cartagena tras recibir una brutal paliza por parte de su esposo, un sujeto que era detenido a las pocas horas por la Policía Nacional, y al cual el sábado el Juzgado de Guardia mandaba a prisión provisional, indican fuentes policiales y judiciales.

Aunque el sospechoso llegó a pisar la cárcel, está fuera ya, al no presentar denuncia su víctima: de todas formas, el Juzgado lo mantiene imputado. Ayer, lunes, el Juzgado de Violencia de Género de Cartagena, decretaba una orden de alejamiento no solo de la mujer: de Cartagena entera. Este hombre no podrá entrar en el municipio y, si lo hace, incurriria en un delito de quebrantamiento de condena y podría volver a ser encerrado.

El individuo continúa investigado por un delito de violencia de género y está previsto que en breve salga un juicio rápido en Lo Penal, detallan fuentes el TSJ de Murcia.



La brutal agresión

Los hechos tenían lugar sobre las nueve y media de la noche del pasado viernes, en el interior de un domicilio de la Plaza México, ubicada en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de la ciudad portuaria. Era una hija de la víctima, y testigo del ataque, quien avisaba de lo que había pasado: una mujer, su madre, se encontraba sangrando tras haber sido golpeada en el rostro, presuntamente por su esposo y padre de la testigo.

Al lugar se movilizaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que al llegar a la vivienda hallaron a una vecina con graves lesiones en la cara: incluso le faltaban varias piezas dentales, que le habían saltado por los golpes.

La Policía Nacional solicitó la presencia de sanitarios y al lugar se desplazó una unidad médica de emergencia (UME), para trasladar a la víctima a un centro hospitalario. La mujer ingresó de urgencia en el Santa Lucía. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza y heridas en el rostro y el cuello.

Vecinos explicaron a esta redacción que el ataque tuvo lugar en las viviendas de la estación y que se trata de personas que se habían trasladado hacía poco a la zona. También apuntaron los residentes que la violenta agresión se habría producido en el transcurso de una riña por cuestiones familiares, cuyos detalles no han trascendido.

La Policía Nacional capturó enseguida al sujeto, como presunto autor de un delito de violencia de género, lacra que en 2020 segó la vida de otra vecina de Cartagena, Rosalía, asesinada a martillazos por su esposo, del que quería divorciarse.