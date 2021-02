Un proyecto piloto busca frenar la invasión de cañas en Los Nietos

Desde una riada que aconteció en 2016, unas cañas comenzaron a brotar descontroladamente en la playa de Los Nietos a la altura del Club Naútico.





y empantanado su orilla creando un pantano que, no solo desprende mal olor, sino que acumula basura que se suma a todo lo que arrastró la DANA, como pequeñas barcas pesqueras. Incluso esta acumulación de barro está creando unen la orilla.Aunque las administraciones las han cortado hasta en, las cañas han crecido con mayor fuerza y la expansión va en aumento.«Las cortaron en enero del año pasado, pero. Ahora están. Los vecinos también estuvimos limpiando el año pasado, porque, y descubrimos que las raíces cruzan la playa y llegan hasta las casas», afirma la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Nietos, Nani Vergara, que lleva todos estos años pidiendo a las administraciones una solución.Después de ver que cortar estas cañas solo agravaba el problema, el Gobierno regional ha propuesto unpara frenar su expansión que consiste en la colocación de una malla geotextil sobre estas plantas.El objetivo es «acometer en 200 metros cuadrados en la zona cercana al Club Náutico de Los Nietos paray evaluar si posteriormente sería una solución viable en toda la zona», desarrollan desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.Fuentes de esta Consejería comentan que se trata de un probelma de, pero el Ayuntamiento de Cartagena todavía no ha anunciado ningún plan de actuación.El nuevo proyectoni se ha desarrollo oficialmente. Los vecinos confían en que se ejecute pronto, ya que llevan cinco años sin parar de solicitar reuniones y alertar a las administraciones delAsimismo, en 2016 se declaró la playa de Los Nietos. Estoporque los ecologistas sostenían que no se podían retirar.

La gente desconoce que se puede hundir en el fango y pasea por las cañas./ Juan Caballero

«Son como arenas movedizas»

Ya nadie se baña a la altura de las cañas por, pero lo que la gente desconoce es que se puede hundir en el fango al pasear por la cañas.Hace años que el Gobierno regional valló la zona advirtiendo de su peligro, pero estas plantas van ganando terreno a la playa y han sobrepasado en algunas zonas estas barreras por lo que la gente no aprecia la delimitación y«Son como arenas movedizas,», dice Francisco Argudo, vocal de Infraestructuras de la asociación vecinal.Por elya no pasa agua, se ha creado una densa capa de lodo estancado. En ella se aprecian pisadas.«Están en el. Los críos no se dan cuenta de que es peligroso y. Pueden. Lo mismo le puede pasar a losque se meten ahí, encima de noche», avisa Vergara, que tiene grabado en la retina cómo un operario en una de las limpiezas realizadas se tenía que atar a una cuerda para no quedar atrapado en el fango.