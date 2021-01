El Pleno pide la dimisión de José López tras ser condenado

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobaba ayer una moción de urgencia ´in voce', presentada por el Gobierno local, en la que pedían la dimisión del exalcalde y edil de MC Cartagena, José López, tras conocer que el Juzgado de Instancia número 3 lo había declarado como autor de un delito leve de coacciones al Jefe de Infraestructuras del Ayuntamiento, Vicente Pérez Zulueta.

El funcionario denunció a López tras el incidente protagonizado por ambos, donde el ex alcalde le instó por la fuerza a mostrarle un expediente a gritos el pasado mes de junio. El fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, condena a José López a pagar una multa de 360 euros repartidos en 45 días con una cuota diaria de 8 euros por «un delito leve de coacciones del artículo 172 del Código Penal». Queda probado que el edil de MC se dirigió al Jefe de Infraestructuras y le dijo: «No te vas de aquí hasta que no me enseñes el expediente».

Esta no es la única sentencia a la espalda del edil de MC, que ya fue condenado por un delito de maltrato leve en grado de tentativa tras intentar propinar una patada al director general de Calidad Educativa y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma, Fernando Mateo, en el año 2016. Asimismo, López también cuenta en estos momentos con otro proceso judicial abierto. El empresario cartagenero Juan Arroyo y padre de la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, interpuso la semana pasada una querella contra López por insinuar que su negocio ha recibido un trato de favor por la posición de su hija en el Ayuntamiento de Cartagena.

Por todo ello, tras conocer esta última sentencia y el resto de episodios judiciales, el Gobierno municipal presentaba la moción de urgencia en la que solicitaba que López se disculpase con todos los empleados municipales y concejales a los que en algún momento había insultado, además de que presentase su dimisión como concejal de MC Cartagena.

La edil encargada de defender la moción, Alejandra Gutiérrez, insistía en que es «inadmisible» que un edil del Ayuntamiento de Cartagena «tenga ese comportamiento».

Mientras tanto, López escuchaba desde su despacho, en la segunda planta del Palacio Consistorial, toda la disputa, ya que se trataba de un Pleno semipresencial. Aún así, su compañero de partido Jesús Giménez Gallo, no dudó en salir en defensa de López y explicar que se trató de «una riña mutua», aunque respetaba la sentencia y aseguró que el Gobierno municipal trataba de «dejar en evidencia a López».

Finalmente, la moción salió adelante con los votos a favor de toda la corporación, a excepción de la edil de Vox, Pilar García, que se abstuvo, y los votos en contra de MC.

También se aprobaron otras dos mociones de urgencia, una en defensa del Corredor del Mediterráneo y otra para solicitar el desvío de la línea ferroviaria de Alumbres.

Aprobadas iniciativas en defensa del patrimonio de Cartagena

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó tres mociones relacionadas con el patrimonio de la ciudad portuaria. En primer lugar, la corporación dio el visto bueno a la moción de MC Cartagena en la que solicitaban la puesta en valor de las ermitas del municipio a través de la colocación de carteles divulgativos con información de cada uno de estos inmuebles. Para ello, MC ha solicitado la colaboración de las concejalías de Cultura y Turismo, así como con los cronistas oficiales de Cartagena y los vecinos de la zona para aportar información y enriquecer el material gráfico que se colocará para dar un impulso a estos inmuebles.

Asimismo, el Pleno también aprobó otra moción de MC en la que instan al Gobierno local a incorporar al catálogo del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco histórico como elemento de interés aquellas puertas valiosas desde el punto de vista histórico y patrimonial de aquellos inmuebles de valor del municipio, con la intención de protegerlas y conservarlas en buen estado.

Por otro lado, la corporación municipal respaldó también otra iniciativa del grupo MC en la que se solicita al Gobierno local que conteste a los recursos presentados por la Plataforma Virgen de la Caridad durante los últimos meses en los que se instaba al Consistorio a que la mercantil Hansa Urbana restaurare el Monasterio de San Ginés de la Jara y que la administración local no había respondido hasta el momento, llegando a intervenir hasta el Defensor del Pueblo.