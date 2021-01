Condenan a José López por coacciones a un funcionario del Ayuntamiento de Cartagena

El ex alcalde de Cartagena y edil del grupo municipal MC Cartagena, José López, continúa sumando condenas por su actitud hacia funcionarios o cargos públicos. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena lo declaraba este miércoles, 27 de enero, como autor de un delito leve de coacciones al Jefe de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Vicente Pérez Zulueta.

El funcionario denunció a López tras el incidente protagonizado por ambos, donde el ex alcalde le instó por la fuerza a mostrarle un expediente a gritos el pasado mes de junio, que acabó con Pérez Zulueta en el hospital.

El fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, condena a José López a pagar una multa de 360 euros repartidos en 45 días con una cuota diaria de 8 euros por "un delito leve de coacciones del artículo 172 del Código Penal".

Según el relato de hechos probados, López se presentó en el despacho de una jurídico de la Concejalía de Infraestructuras acompañado por dos ediles de MC: Jesús Giménez Gallo y María José Martínez, además de un asesor del grupo municipal. Seguidamente, López se dirigió a Pérez Zulueta y levantándole la voz le dijo: "no me voy de aquí sin el expediente, tengo que ver el expediente, no te vas de aquí hasta que no se enseñes el expediente" a la vez que impedía al funcionario salir del despacho. Aunque finalmente logró marcharse.

Giménez Gallo, Soler y el asesor negaron haber visto agresiones, empujones ni zarandeos por parte de López a Zulueta durante este episodio.

En estos momentos, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena estaba celebrando la sesión ordinaria del mes de enero. Tras conocer la sentencia, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha pedido "un receso para tratar un asunto importante que tiene que ver con un edi de esta corporación", ha señalado.