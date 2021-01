El cartagenero Teodoro López sustitute a Villarroya como nuevo Jemad

El actual jefe de la Armada, el Almirante General cartagenero Teodoro López Calderón, sustituye a Miguel Ángel Villarroya como nuevo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad). Así lo ha decidido el Consejo de Ministros este martes, tal y como apuntan varios medios nacionales, tras dimitir Villarroya al conocerse que fue uno de los primeros militares en vacunarse de la covid-19.

En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros ha dado cuenta del cese de Villarroya y ha escogido en su lugar a López Calderón, de 66 años.

El Ministerio de Defensa señaló que Villarroya presentó su solicitud de cese a la ministra, Margarita Robles, a través de una carta, en la que destacó que siempre "se ha esforzado en servir de ejemplo a sus subordinados y en hacer lo correcto". El general explicó también que "he tomado recientemente decisiones que considera acertadas y que nunca ha pretendido aprovecharse de privilegios no justificables", pero que esas decisiones "están deteriorando la imagen pública de las Fuerzas Armadas" y "poniendo en duda" su "honradez". De ahí la dimisión.

Tras conocerse la administración de la vacuna, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió un informe al JEMAD para conocer en detalle las circunstancias en que se ha producido, según el cupo con el que las Fuerzas Armadas cuentan dentro del reparto del Ministerio de Sanidad.

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa señalaron que en ese departamento también han sido vacunados miembros del personal civil y militar de edad avanzada, y no solo generales. El protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad prevé que las dosis se repartan con preferencia entre los ancianos, como el colectivo más vulnerable al virus, y el personal que trabaja en contacto directo con él, como los sanitarios. El JEMAD no podría haber sido vacunado por edad todavía, ya que tiene 63 años; para la población en general no está previsto que los mayores de 80 años que no están en residencias se puedan vacunar antes de marzo.



El nuevo jefe de la cúpula militar es cartagenero

Teodoro López Calderón nació en Cartagena el 3 de mayo de 1954. Ingresó en la Armada en el año 1973, siendo promovido al empleo de Alférez de Navío el 16 de julio de 1978. Posteriormente ascendió a Teniente de Navío en 1981, a Capitán de Corbeta en 1990, a Capitán de Fragata en 1997 y a Capitán de Navío en 2003. En enero de 2008 es promovido a Contralmirante y a Vicealmirante en marzo de 2011. En noviembre de 2012 ascendió al empleo de Almirante, siendo promovido a Almirante General en marzo de 2017.

El Almirante General López Calderón, que está en posesión de un total de 23 condecoraciones militares y civiles nacionales, extranjeras y de organizaciones internacionales, está casado y tiene cinco hijos.