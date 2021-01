Descontento en Ampiec por no haber sido informada para Cartagena Market

El Ayuntamiento de Cartagena no ha contado con Ampiec, la Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y Emprendedoras de Cartagena, para difundir ni informar a sus asociadas de la nueva aplicación Cartagena Market.

Las asociaciones de comerciantes y el COEC han servido de transmisores de esta idea piloto a las tiendas de sus barrios y transmitían opiniones y su apoyo a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE).

A Ampiec le hubiera gustado formar parte como el resto de asociaciones de esta plataforma municipal y creen que hubieran podido aportar propuestas y, sobre todo, difundir este proyecto entre las más de 100 mujeres que integran Ampiec.

«No nos han informado de nada. No solo de Cartagena Market, tampoco de las ayudas. Lamento profundamente que a esta asociación no se le quiera trasladar la información para hacerla extensiva para las asociadas. Queremos estar informadas para poder informar de todo a lo que pueden acceder nuestras mujeres empresarias», explica Ascensión García, presidenta y fundadora de Ampiec.

La asociación denuncia que los canales de comunicación entre los recursos institucionales y los agentes sociales tienen que ser iguales para todos. «Queremos que se beneficien de estas acciones que impulsa el Ayuntamiento el mayor número de gente posible. Si no nos dejan difundirlo, el perjuicio y daño es para toda la sociedad», piensa García, que concluye que es «un gesto de mal gusto no informarnos de nada» por parte del consistorio.

Ampiec es una activa asociación que impulsó el pasado mes de septiembre la Escuela de formación de investigación e innovación. Ya llevan más de 20 cursos realizados de manera online, además de numerosas charlas, seminarios y encuentros.