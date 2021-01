El Ayuntamiento limita de nuevo la segunda actividad por edad de la Policía Local

El Cuerpo debería componer 364 policías, pero solo hay 243 disponibles para los servicios operativos

La situación especial de segunda actividad, que dotaba de puestos de trabajo más cómodos a los policías locales mayores de 55 años y con enfermedades, se vuelve a limitar este año en el municipio de Cartagena.

En un informe técnico, el Comisario-jefe de la Policía Local, Emilio J. Rodríguez Méndez, solicitaba a la Concejal del Área de Gobierno de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto, la limitación del número de empleados del Cuerpo de Policía Local que puedan acceder a la situación especial de segunda actividad por razón de edad, mayores de 55 años, prorrogando su permanencia en su puesto de trabajo con sus funciones habituales como puede ser la de patrullar por las calles de la ciudad.

El decreto alude a la falta de personal y no detalla el número de limitaciones ni de vacantes disponibles para la segunda actividad.

El Jefe de Policía Local explica en el informe que el Cuerpo lo deberían componer 364 policías de las distintas escalas pero que a estos hay que restarles 121 posibles jubilaciones y segundas actividades, vacantes sin ocupar, ascensos y agentes destinados para otros puestos, «por lo que quedan disponibles para los servicios operativos 243 agentes», informa Emilio J. Rodríguez.

Esta situación especial busca limitar el acto de servicio de los policías más veteranos o con enfermedades como es el que dejen de patrullar por las calles.

Por ello, «a los de segunda actividad les ofrecen un catálogo de puestos relacionados con vigilancia de edificios, puestos de oficina, trámites, emisora€ Trabajos para que lo más mayores no tenga que exponerse a situaciones de peligro», afirman fuentes policiales.

Esta limitación no ha sido bien recibida por los agentes de policía. Para ellos viene a decir: «¡Que se fastidie y siga trabajando en la calle! Después de 25 años patrullando por las calles, ya no estoy para esto», piensa un miembro del cuerpo de seguridad.

A modo de respuesta, el Ayuntamiento de Cartagena quiere recordar que esta limitación existe desde hace más de cuatro años, que el derecho a esta limitación está recogido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, que el paso a segunda actividad en caso de enfermedad es inmediato, pero que en el caso de edad, «el hecho de llegar a los 55 años no se considera argumento suficiente, principalmente porque este hecho está condicionado a que no existan carencias estructurales en la plantilla», exponen fuentes del consistorio.

Por añadidura, dicen que si no hubiera necesidad de personal para cubrir los turnos de patrullas tampoco existiría el Régimen de Especial Dedicación (RED), horas extra, que acaba de ser aprobado por el Gobierno.

El comisario-jefe redactó en el informe que el organigrama es de «364 policías de las distintas escalas y dispone de 71 vacantes, por lo que el Cuerpo lo componen en la actualidad 293 miembros».

Además, solo quedarían disponibles para los servicios operativos 243 agentes porque 28 efectivos se encuentran en la segunda actividad y prevén que 18 agentes asciendan al empleo de subinspector, por lo tanto quedarían el mismo número de vacante libres en el empleo de agente.

A esto hay que añadirle que 22 funcionarios del Cuerpo pueden acceder a la jubilación voluntaria y que dos agentes están destinados en la Escuela de Seguridad Pública, así que tampoco se puede contar a nivel operativo con ellos.

UGT impugnará el decreto por falta de datos técnicos

UGT va a impugnar el decreto sobre la segunda actividad porque consideran que no se apoya en datos técnicos y por falta de transparencia.

«Esta limitación se justifica dentro de un informe técnico. Este no dice ni las cuantías ni necesidades efectivas. Ni por qué no se pueden cubrir. No pueden decir que hay 52 policías nuevos y ahora dicen que no podemos dar segunda actividad», argumenta José Juan González, delegado del sindicato en el Ayuntamiento de Cartagena.

Además, al sindicato policial le gustaría que el consistorio expusiera de manera «objetiva y concreta» cuántas plazas de segunda actividad se podrán solicitar y cuantos operarios son necesarios por comisarías o distritos.

«Me gustaría ver en un informe técnico cuántos somos necesarios y así entender por qué no podemos solicitarlo», añade González desde UGT.