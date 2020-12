Crearán un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en Cartagena en 2021

El Gobierno instalará en 2021 un sistema de reconocimiento facial en sus fronteras y creará tres nuevos Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en Motril (Granada), Las Palmas y Cartagena, según ha explicado este miércoles en el Congreso el director general de la Policía, Francisco Pardo.

En su intervención en la comisión del ramo de la Cámara baja, en donde ha informado de las principales líneas de trabajo de su departamento en esta legislatura, Pardo ha hecho referencia a las intenciones y medidas que están previstas en materia de política migratoria.

El director general de la Policía ha destacado que la situación de crisis vivida este año es consecuencia de un problema "global" que requiere una respuesta conjunta entre todos los países de la UE, así como de organizaciones internacionales que responden a esta materia; y ha destacado que el repunte de llegada de pateras vivido en 2020 está también relacionado con "la devastación" que, a su juicio, "la pandemia ha supuesto en los países" de origen de los migrantes, principalmente del magreb y del África Occidental.

En este sentido, ha abogado por trabajar para mejorar esta situación, señalando que, teniendo en cuenta las competencias de la Policía en este sentido, se pondrán en marcha medidas concretas para el control de fronteras, la lucha contra las mafias de trata de seres humanos o se crearán estructuras policiales "innovadoras" para favorecer las "sinergias de los equipos conjuntos de investigación de rutas" en los que se van a integrar distintos especialistas en el tema.

Entre las principales medidas en materia de control de frontera, ha señalado la instalación, el próximo año, de los primeros sistemas tecnológicos de inspección de personas que entran en territorio español por sus puestos fronterizos, a través de "pasillos biométricos" o de reconocimiento facial de pasajeros.



NUEVOS CENTROS PARA EXTRANJEROS Y REFORMAS

Se trata de una de las iniciativas para la modernización de los puestos fronterizos y convertir, de acuerdo con el modelo europeo, las fronteras en más inteligentes, con mejores medidas de seguridad y más ágiles para los ciudadanos. De hecho, esta medida está financiada por Frontex, tal y como ha indicado el compareciente, que ha indicado que el primer sistema se instalará de forma piloto en los próximos meses en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Por otra parte, ha destacado que la Secretaría de Estado de Seguridad dispone de 30 millones de euros para la construcción de reforma de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y se ha iniciado la licitación del centro de Algeciras (Cádiz) que supondrá "un nuevo modelo", así como el de El Matorral de Lanzarote.

En 2021, por su parte, se espera la construcción de un CATE en Motril, se pondrá en marcha el de Barranco Seco en Las Palmas (actualmente en situación provisional) y se creará un tercero en el Muelle del Carbón, en Cartagena.

También el próximo año esperan aumentar la colaboración internacional policial con terceros países en África, de forma que, a la colaboración que actualmente se realiza en Mauritania o Argel, ahora se sumarán Gambia y Mali, así como una segunda unidad en Mauritania.



NIEGA EL SESGO RACIAL

Desde la oposición, se han registrado críticas en relación al reconocimiento de migrantes por parte de agentes, que, según la representante de ERC, María Carvalho, se realizan de forma "selectiva" y con "sesgo racial"; así como sobre las repatriaciones, sobre las que portavoces, como Jon Iñarritu (Eh Bildu) y Albert Botrán (CUP), han pedido datos.

Sobre el primer tema, Pardo ha negado que haya "sesgo racial". "Yo no lo permitiría", ha indicado, para apuntar que lleva años "luchando contra el racismo". Sobre el segundo tema, ha explicado que las repatriaciones, tras el estado de alarma, se están llevando a cabo de nuevo "con fluidez" y se realizan a través de acuerdos con esos países y "siempre respetando la ley". "Puede no gustarle que se realicen repatriaciones, pero es uno de los pilares de la estrategia para conseguir que la migración sea en su mayor parte regular", ha declarado el responsable de la Policía.

También Vox y Ciudadanos se han referido a la política migratoria. El portavoz de los de Abascal, Javier Ortega Smith, ha cuestionado la labor de la Policía durante las "revueltas" y la "delincuencia en torno a los CIE y CATE", así como la realización de pruebas PCR a los migrantes que han llegado a España durante la pandemia.

Sobre este último tema también se ha referido el portavoz de Interior de los naranjas, Miguel Gutiérrez, quien ha advertido de la situación vivida por los agentes que han tenido que atender a migrantes "sin ningún test", ingresados en dependencias policiales.



PCR A LOS MIGRANTES

Pardo ha asegurado que las primeras personas que reciben a los migrantesque llegan a las costas españolas son servicios sanitarios que les realizan pruebas de PCR y que aquellas personas que están contagiadas son aisladas. También ha explicado que en el CATE de Barranco Seco trabajan médicos y enfermeros que vigilan este aspecto y ha explicado que, quien quiera conocer esta situación o la incidencia de la misma sólo tienen que consultar a los servicios sanitarios de las autonomías.

En líneas generales, tras las intervenciones de la oposición, Pardo ha pedido "prudencia" y ha recordado que la migración es un "tema complicado y difícil" que "no es sólo cuestión de seguridad", sino también "de derechos humanos y el respeto" a ellos. En este sentido, ha apuntado que "se está haciendo un trabajo duro, difícil" y "con alma". "A veces no se visualiza, pero no es así", ha destacado.

El director general de la Policía ha indicado que va a defender el trabajo que hacen los agentes "hasta el último minuto en que tenga que esta responsabilidad", de igual forma en que "cuando se comentar errores" intentará "corregirlos".