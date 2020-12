Atendidas cinco personas, dos por inhalar humo, durante un incendio en la calle Turquesa de Cartagena

Cinco personas atendidas, una de ellas trasladada al hospital, confirman fuentes de Emergencias. Es el balance del fuego que desataba el pánico hoy en la ciudad de Cartagena. Los Bomberos sofocaban este viernes un incendio en la planta baja de un bloque de pisos de la Urbanización Mediterráneo. Las llamas se originaban en el interior de un piso en un bloque de viviendas en la calle Turquesa y han calcinado gran parte del inmueble. Hasta allí se han desplazado tres unidades de la Policía Local de Cartagena, dos camiones de Bomberos y dos ambulancias.

En el domicilio se encontraba un menor, que ha sido rescatado por los agentes de la Policía Local y se encuentra en buen estado. Además, un anciano y su nieto, vecinos del primer piso, han tenido que ser atendidos por inhalación de humo. Otro de los vecinos de la segunda planta ha tenido que ser trasladado al Hospital Santa Lucía, ya que se trata de un joven diabético con problemas respiratorios.

Además, la madre del menor donde se ha originado el fuego ha tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad tras conocer la noticia.

Decenas de vecinos se agolpaban a las 12.00 horas del mediodía cerca del inmueble para conocer lo que había sucedido. Mientras, algunos de los residentes se asomaban desde el balcón alertados por el humo.

"El niño ha empezado a decirme que no veía que se ahogaba, me he pegado un gran susto", asegura una de las vecinas que ha dado el aviso a los Servicios de Emergencia. "No veía nada, escuchaba como se caía el techo".