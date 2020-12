El juzgado de lo Mercantil debe estar en Cartagena en tres meses

El Ayuntamiento de Cartagena solicitará al Ministerio de Justicia que instale el tercer juzgado de lo Mercantil en la ciudad portuaria durante los primeros tres meses del próximo año. A través de una declaración institucional, la corporación municipal al completo insta al Gobierno central a agilizar los trámites para que el órgano judicial se instale en el Palacio de Molina, dada la «situación de urgencia» que sufre Cartagena ante la falta de juzgados y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento se ha encargado de buscar una ubicación provisional hasta la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia. Además, piden que sea de carácter comarcal tal y como ya se acordó con el Consistorio y con los empresarios de Cartagena y alrededores.

Asimismo, la corporación municipal también ha firmado otra declaración institucional con la intención de recuperar el Castillo de los Moros y su entorno tras el expolio y los actos vandálicos que se han producido recientemente en la fortaleza. El Ayuntamiento se compromete a restaurar el monumento a través de un Plan Director que el Gobierno va a redactar el año que viene, así como a llevar a cabo diferentes acciones de carácter inmediato. Entre ellas, reforzar la vigilancia policial, apuntalar las zonas que presenten riesgo de derrumbe y desbrozar el entorno periódicamente.

Durante la sesión ordinaria del Pleno celebrada este jueves en el Palacio Consistorial, se aprobó la creación, solicitud de reconocimiento y cesión de uso del Museo Foro Romano en el Molinete, que salió adelante con la abstención de Unidas Podemos IU-Verdes Equo y MC, quienes aseguraban no entender por qué finalmente será un museo y no una colección, a lo que la edil delegada de Turismo, Cristina Pérez, justificó que «la calidad de los contenidos y de las instalaciones obligan a considerar esa infraestructura cultural como museo y no solo como colección museística» por instrucciones de la dirección general de Bienes Culturales.

También se aprobaron el Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Cartagena y la nueva Ordenanza Municipal contra la Emisión de Ruidos, que contó con la negativa de Vox y la abstención de MC, ya que los grupos no están de acuerdo con que sean los propietarios de los locales los que deban velar por el comportamiento de sus clientes.

El Pleno aprobó por unanimidad la moción de Unidas Podemos IU-Verdes Equo para solicitar a la Consejería de Salud una mejora de las condiciones laborales de los sanitarios que realizan las pruebas de diagnóstico de la covid en el Rosell y el Santa Lucía, que en estos momentos no cuentan con una infraestructura propia y realizan los test en carpas desmontables.

Sin embargo, el Pleno rechazó la moción de MC en la que instaba al Gobierno local a retirar treinta licencias del sector del taxi en Cartagena antes del próximo año. «No nos pidan que hagamos en quince días lo que ustedes no hicieron en dos años, señor López», reprochaba la edil de Infraestructuras, María Casajús, al líder de MC, José López. «tenéis el informe de la UPCT y el perceptivo económico, yo no lo tenía», respondió López.