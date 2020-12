La carne más cara y exquisita del mundo se vende en Cartagena

La carne más cara del mundo se vende en Cartagena. La carnicería Higinio de la ciudad portuaria se ha hecho una pieza de 30 kilos de wagyu, una raza bovina originaria de Japón cuya carne es muy apreciada por sus características de sabor, terneza y jugosidad, siendo utilizada para la preparación de platos 'gourmet' de alto coste. Es considerada por muchos expertos como la mejor carne del mundo.

Algo que el carnicero Higinio corrobora: "Es un espectáculo, sabe a gloria", afirma a esta Redacción el propietario del local, y asegura que se ha atrevido a comprar una pieza de esta codiciada (pero también carísima) carne, porque "cuando la probé me recordó a la que yo comía de pequeño. Mi familia es carnicera de tradición, y desde luego la carne de ahora no sabe como la de antes".

Un capricho que, sin duda, duele en el bolsillo. Y es que la pieza le ha costado al carnicero cartagenero nada más y nada menos que 3.000 euros. ¿Y su precio de salida? 200 euros el kilo. "Pero vale la pena", mantiene.

Y ya lo tiene todo vendido. Treinta chuletones para una veintena de personas "que se lo han llevado porque, como no van a salir esta Navidad, me dicen, 'pues nos lo gastamos en carne'", cuenta Higinio, quien antes incluso de traer la pieza ya tenía apalabrada su venta: "Desde hace dos meses".

¿Y conseguirla ha sido fácil? "Me ha costado, porque esta carne solo se vende en porciones pequeñas, nunca una pieza tan grande. Tuve que hacer un escrito para mostrar que estábamos interesados en adquirirla y, al final, me dieron el ok". Lo consiguieron a través de la productora Salvador Pinar, que también está en Murcia.

El Gobierno japonés ha impuesto una fuerte regulación a este tipo de carne para conservar el valor de la misma.



La hamburguesa más cara del mundo es de wagyu

Las vacas wagyu han sido creadas y preparadas para tener más resistencia física con más células grasas intramusculares, por lo que es una carne mucho más tierna de lo habitual. De ahí su calidad y su alto precio. De hecho, la hamburguesa más cara del mundo es de esta carne y se vende en Las Vegas. El restaurante Fleur del chef francés Hubert Keller tiene en su carta la Fleur Burger 5000, la estrella del menú, compuesta por carne de wagyu y cuyo precio de salida es de 5.000 dólares (4.113 euros).