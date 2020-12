Navidad en Cartagena: El Ayuntamiento organiza una cabalgata de reyes estática

Apenas faltan 10 días para el inicio oficial de la Navidad y el Ayuntamiento de Cartagena ha presentado hoy, martes 15 de diciembre, las numerosas actividades que se han preparado desde las distintas concejalías para que, a pesar de las circunstancias sanitarias, la ciudadanía de Cartagena pueda disfrutar de estas fiestas. Mantener la ilusión de los más pequeños es uno de los principales objetivos que se ha marcado el Gobierno municipal y sobre ese eje giran la mayor parte de los eventos, digitales y presenciales, que van a tener lugar estos días.

Así lo ha explicado la alcaldesa Ana Belén Castejón, quien ha afirmado que una cabalgata estática permitirá a los niños y niñas de Cartagena disfrutar de los Reyes Magos, a los que se podrá visitar los días 4 y 5 de enero en el campus de la Muralla del Mar, concretamente será en la calle Adarve de Artillería, frente a la fachada principal del antiguo Hospital de Marina y el horario será el lunes día 4 desde las 11.00 a las 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, mientras que el martes 5 será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

"Debido a la pandemia sanitaria los Reyes Magos no recorrerán nuestras calles como todos los años, sino que se han ofrecido muy amablemente a permanecer ambos días en el campus de la Muralla del Mar, en una cabalgata estática, para que sea los niños quienes les visiten, manteniendo también todas las normativas sanitarias. Además, habrá representaciones de cuentos tradicionales, además de un poblado de los Reyes Magos, y sus propias majestades de Oriente", ha indicado la alcaldesa.

Cabe destacar que el acceso estará controlado. De hecho, todo el entorno se cortará al tráfico y sólo se permitirá el paso de forma controlada, reserva previa a través de la página web del Ayuntamiento, para garantizar que se cumple la normativa en todo momento.

A pesar de que, por motivos obvios, hay eventos como la Tardebuena y la Tardevieja que no van a poder celebrarse este año, "eso no significa que no podamos disfrutar de conciertos, tanto presenciales como telemáticos; de representaciones teatrales, igualmente presenciales y telemáticas; o de talleres de dulces navideños, de decoración o musicales. De hecho, el teatro, la música y los cuentos clásicos regresan a Cartagena con más fuerza que nunca esta Navidad con una oferta de lo más variada", ha declarado Castejón.