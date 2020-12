El Ayuntamiento lanza una campaña de juguetes no sexistas

Los juguetes tienen un papel muy destacado en la socialización de los niños y niñas y representan instrumentos muy valiosos para su desarrollo cognitivo y social. Por este motivo, la Concejalía de Igualdad ha impulsado, por cuarto año consecutivo, una nueva campaña de juguetes no sexistas bajo el título ´Educa en Igualdad. No juegues con su futuro. Por unos juguetes no sexistas´.

Esta campaña pretende concienciar a la ciudadanía de que no hay normas que conviertan a determinados juguetes y colores en propios de niñas o de niños ya que esto solo contribuye a perpetuar estereotipos y roles de género. Los juguetes y juegos son objetos para entretener y aprender, cultivando la imaginación y creatividad y con el que contribuir a crear un espacio de igualdad y respeto a la diversidad para todos y todas en colegios, escuelas infantiles, OMITAS, centros de salud y jugueterías de todo el municipio.

«Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad, los juguetes contribuyen a su diversión, pero también a estimular el aprendizaje y desarrollo de sus habilidades personales, afectivas y sociales», advierte el edil de Igualdad, David Martínez.