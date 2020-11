Enfrentamientos entre los taxis de La Manga por la división de municipios

La fisionomía de La Manga y que esté administrada por dos ayuntamientos diferentes provoca que, en ocasiones, el pueblo se separe en dos como hemos visto durante la crisis covid. Lo mismo ocurre con el servicio de taxi.

Tras romper en 2018 un acuerdo entre taxistas de los municipios de San Javier y Cartagena que autorizaba a los trabajadores a prestar servicios libremente sin dividir La Manga en dos, la situación actual se ha tornado compleja y provoca enfrentamientos entre ellos.

Dependiendo del kilómetro de La Manga en el que se encuentre el cliente, este tendrá que llamar a Radio Taxi Cartagena o San Javier, medida que los taxistas de Cartagena califican como perjudicial para el pasajero, principalmente el de San Javier, porque disponen de menos taxis.

Además de que no pueden acceder a los taxis disponibles de La Manga Cartagena y el tiempo de espera aumenta. Lo ven como un «bloqueo» del servicio que crea confusión.

«¿Qué imagen le damos a los turistas? Ellos no saben que hay dos ayuntamientos. ¿Cómo le explicas que lo dejas y no lo recoges?», piensa Eusebio Rodríguez, presidente de Radio Taxi Cartagena, que además acusa a los taxistas de San Javier de preferir no prestar servicio antes que dejarles entrar a su zona.

El cumplimiento estricto de esta ley se debe a la insistencia de los taxistas de San Javier, ya que su trabajo se vio mermado debido al cierre del aeropuerto hace dos años y el fin de las limitaciones territoriales en Cartagena que obligaba a permanecer a los 300 taxistas con licencia en una de las tres zonas establecidas.

Francisco Aviler, presidente de Radio Taxi San Javier, no cree que este sistema sea «lioso» para los clientes: «Los taxis somos municipales. No podemos recoger en un municipio distinto al que pertenecemos».

Los ayuntamientos no han llegado a un acuerdo, pero ambos aseguran que ven necesaria la unificación del servicio y que en cuanto termine la crisis sanitaria retomarán las negociaciones.