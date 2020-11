Don Zapato echa el cierre tras 40 años en Cartagena

La mítica tienda de calzados ubicada la calle San Fernando, Don Zapato, cierra sus puertas después de 40 años de historia en Cartagena. Las consecuencias económicas provocadas por la covid-19 han "obligado" al comercio a bajar la persiana permanentemente.

"No podemos aguantar más", explica el propietario de Don Zapato, José Enrique Serna Sánchez, a LA OPINIÓN, "hemos pasado por muchas crisis durante estas cuatro décadas pero el coronavirus ha podido con nosotros", lamenta. Serna asegura que "los clientes tienen miedo y en estos momentos no hay consumo, por lo que no nos ha quedado más remedio que cerrar".

La tienda informaba a sus clientes de la clausura a través de sus redes sociales con este emotivo mensaje: "Un placer haber calzado a abuelas, hijas, nietas y bisnietas y tantos pies imposibles durante 40 años. Más que clientas, sois familia después de tanto tiempo, compartiendo vuestras alegrías, celebraciones, algunas penas y también por qué no decirlo, haciendo de psicólogos en más de una ocasión, y siempre, dando lo mejor de nosotros con una sonrisa".

El cierre definitivo será el próximo 31 de diciembre, mientras tanto, el comercio intentará dar salida al calzado con una liquidación total.

La clausura de Don Zapato deja a la calle San Fernando prácticamente vacía de actividad comercial. El Centro Comercial Abierto de Cartagena vive una de sus peores etapas, el próximo 30 de noviembre, Zara también se va de la calle Mayor después de 30 años, mientras que otras tiendas como De Oliveira o Sasa ya lo han hecho durante estos meses.

Con el cierre masivo del comercio en el centro de la ciudad portuaria, Cartagena corre el riesgo de convertirse "en una ciudad fantasma sin ningún atractivo ni aliciente para salir a pasear", asegura el propietario de Don Zapato.