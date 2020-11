Los cines Mandarache y Dos Mares cierran temporalmente sus salas

El sector de la cultura, uno de los más golpeados por la crisis de la covid, sigue sin levantar cabeza. Las últimas restricciones aplicadas han puesto a las salas de cine en una posición delicada y ahora algunas de ellas se han visto obligadas a frenar su actividad. En la Región son concretamente dos los cines que han decidido echar el cierre temporalmente: el del centro comercial Dos Mares de San Javier y el Mandarache de Cartagena. Las doce salas con la que cuenta el Neocine Myrtea hicieron lo propio el martes, pero volverán a abrir sus puertas a finales de semana.



Un caso especial es el del cine Rex de Murcia, también gestionado por Neocine, que desde que cerró en marzo no ha abierto sus puertas. Por su parte, las salas del centro comercial Nueva Condomina (las únicas de la Región gestionadas por Cinesa) siguen abiertas. El cierre de bares y restaurantes imposibilita la venta de comida y bebida en las salas, una de las razones que enumera Neocine como motivadoras de esta decisión. También influye la implantación del toque de queda. Y otro factor, como ha explicado la gerencia de la empresa a esta Redacción, es que «muchas productoras están cancelando el lanzamiento de sus películas para estrenarlas alrededor de marzo del año que viene», aseguran. «El espectador pierde interés y decide no acudir al cine si las películas no se están estrenando».