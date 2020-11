Virgen de la Caridad pide restaurar el retablo original de la Catedral

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena adjudicaba hace varios días las obras de restauración de la Capilla del Concejo de la Catedral Antigua con un presupuesto que supera los 84.600 euros y un plazo de ejecución de seis meses.



Además de realizar diferentes intervenciones en su exterior como la reposición de tejas y vidrios en mal estado, así como la reparación de la fachada, entre otros pequeños arreglos, las obras de restauración de este histórico inmueble contemplan también la rehabilitación del retablo. Sin embargo, al tratarse de una catedral del siglo XIII, la única imagen que conserva del retablo original ubicado en el altar mayor data del 1.300, por lo que consideran que no hay documentación suficiente para restaurarlo.



Por ello, el Consistorio decidió hacerlo a través de un mural vinílico, en el que plasmaran la única instantánea que se conserva del retablo. Sin embargo, aunque desde el Ayuntamiento aseguran que esta decisión se tomó con la intención de «evitar cualquier error de interpretación y reproducir un falso histórico», la plataforma ciudadana Virgen de Caridad se opone rotundamente a que «coloquen una pegatina en el altar mayor en vez de reconstruir el retablo primitivo».



Josefa Muñoz, presidenta de la plataforma, insiste en que «Cartagena se merece una catedral en condiciones y no que se haga una chapuza», por lo que solicita al Consistorio que «realice un proyecto de restauración digno de este Bien de Interés Cultural». Martínez también critica que el Ayuntamiento «haya dejado pasar dos años» desde que se aprobó el proyecto de restauración, que pertenecía a los Presupuestos Participativos del 2018, asegurando que la obra se está haciendo «tarde y mal».



Por último, la presidenta de la plataforma ciudadana Virgen de la Caridad reclama que la Catedral de Santa María la Mayor debe contemplarse como un lugar de culto para todos los cartageneros, ya que «nació con esa función», y no solo como un reclamo turístico.

Según la resolución emitida por la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, Santa María la Mayor ha de estar abierta al publico durante los últimos cuatro días laborales del mes. Sin embargo, la Diócesis de Cartagena «sigue incumpliendo la resolución de la CARM» y continúa sin abrir las puertas del Bien de Interés Cultural los sábados, según indican desde la plataforma ciudadana Virgen de la Caridad.

La Diócesis de Cartagena sigue sin abrir el último sábado del mes

