Lorena Madrid comienza la Vuelta España a vela por la lucha contra el cáncer

La cartagenera, ambientóloga y piragüista de Dragon Boat, ha sido seleccionada junto a otras cinco supervivientes de cáncer de mama para bordear la Península Ibérica en un barco de regata. Este 12 de octubre empiezan su aventura.

319 mujeres que sufrieron cáncer de mama se presentaron como candidatas al Reto Pelayo Vida. Solo cinco fueron elegidas, entre ellas, la cartagenera Lorena Madrid, ambientóloga y piragüista de Dragon Boat en l Club Vientos de Cartagena.

A Lorena le diagnosticaron cáncer en 2014 con 33 años. Se sentía muy débil y con miedo a morir y abandonar a su hijo de apenas dos años.

Un día, cuando estaba en radioterapia «veo en el periódico a cinco mujeres que han subido al Kilimanjaro con el Reto, y me pregunto: ¿Me encontraré así de fuerte algún día?».

Lo ha conseguido gracias al deporte y hoy comienza su viaje en alta mar. Aunque si no fuera por la covid, estaría con el Reto en Jordania.

¿Qué hizo para recuperarte?

Cuando acabas el tratamiento y estás curado, viene el bajón psicológico. No tengo vidas suficientes para agradecer a la Asociación Española Contra el Cáncer de Cartagena que me diera pistas para poder vivir sin miedo a la recaída. Por ellos empiezo a practicar deporte por primera vez en mi vida.

¿Por qué Dragon Boat?

En 2016 la Asociación nos recomienda practicar este deporte de piragüismo porque es bueno para la recuperación y prevenir. Creo junto con otras mujeres que también han sufrido cáncer el Club Vientos de Cartagena. Me siento genial y mis compañeras me comprenden, porque tus familiares y amigos te quieren, pero no entienden tus miedos, inseguridades y sentimientos.

¿Cuáles son las condiciones en el barco V70 de la regata extrema?

El velero es un F1 estrictamente de regata. No tiene habitabilidad ninguna. Para dormir te tienes que atar a las camas para no caerte. Va a 35 nudos de velocidad. Es muy rápido.

¿Cuánto tiempo lleva entrenando para la Vuelta a España?

Solo tres meses por la covid. Cuando acabaron las fases pudimos empezar a preparar. A finales de junio.

¿Sabía navegar antes de que le entrenaran para ello?

No, esa es la historia, llevar a cinco mujeres normales a que hagan algo extraordinario. No somos profesionales. Mi Club de Regata de Cartagena me enseñó y los socios del Reto me dejaban sus barcos para navegar. Al estar en Cartagena he tenido mucha oportunidad de navegar.

Realizan paradas en los puertos de Cádiz, Málaga y Valencia para finalizar en Barcelona. ¿Qué van a hacer en estas ciudades?

Había mil cosas organizadas y con la covid lo echaron todo abajo. Al final también vamos a parar en Cartagena porque el director técnico, Diego Fructuoso, y yo somos cartageneros. En Cádiz la Asociación de Amigos del Buque-Escuela 'Juan Sebastián de Elcano'entregará un premio al Reto Pelayo. En Málaga estaremos el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, así que habrá algún acto.

¿Qué tal con sus compañeras?

¡Genial! Solo nos conocíamos de mil conexiones virtuales en las que hemos dado yoga, teoría... pero estaba deseando verlas porque sentía que las conocía de toda la vida.