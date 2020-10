El Banco de Alimentos se plantea dejar Cartagena si no recibe ayuda de la UE

La Delegación del Gobierno trabaja con la FESBAL para solucionar el problema lo antes posible.

Desde que en agosto del 2019, y tras varios meses de inactividad, la organización volvió a estar operativa con una nueva directiva al frente, el presidente del Banco de Alimentos, Juan Gómez Ayala, solicitó a la Unión Europea percibir nuevamente esta aportación de comida y víveres con las que «se podría ayudar a muchas más familias», explica Gómez Ayala.

Sin embargo, lejos de perder la esperanza, la organización ha seguido reclamando a la Unión Europea a través del Ministerio de Agricultura y aseguran estar «preparándose para la llegada de comida», que debería producirse a mediados de este mes. «Tenemos una gran infraestructura y contamos con los voluntarios necesarios», insiste Gómez Ayala, «estamos preparando la nave por si llega la aportación», insiste el presidente. Pero por el momento «nadie nos ha comunicado si este trimestre nos llegará o no», reclama.

El presidente del Banco de Alimentos reclama que en el caso de no contar con la aportación de la UE, la organización se ve avocada a depender «única y exclusivamente» de las aportaciones que realizan las empresas privadas, como han estado haciendo hasta el momento. «Contamos con el apoyo de la sociedad cartagenera y cada vez son más los convenios con empresas e instituciones que ponemos en marcha», insiste el presidente de la ONG, «hace pocos meses firmamos un convenio con el Colegio de Abogados de Cartagena y hace menos de una semana con la Universidad Politécnica», explica.

Asimismo, Gómez Ayala asegura que «si el problema está en la ubicación de la sede, nos moveremos de Cartagena, pero lo que no puede ser es que no nos tengan en cuenta como Banco de Alimentos. No tenemos problema en ayudar a familias fuera de la Comarca», insiste. Desde la organización piden ayuda a la Delegación del Gobierno en la Región para que actúe como «intermediario» y solvente el problema.

Por su parte, la Delegación del Gobierno asegura que en estos momentos está «realizando gestiones con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)» y espera dar respuesta a la organización lo antes posible.



Más familias a las que atender

Desde la ONG aseguran que tras la crisis sanitaria provocada por la covid-19, el número de familias que necesita la ayuda del Banco de Alimentos se ha visto incrementada considerablemente. «Sobre todo se trata de gente del gremio de la cultura, muchos artistas que tras la cancelación de espectáculos han recurrido a nosotros, así como familias que están en un ERTE y no llegan a fin de mes». Por ello, remarcan la» necesidad» de que la UE recoja su petición y cuente con ellos nuevamente en el reparto de alimentos.