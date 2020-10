Más de veinte denuncias por una estafa inmobiliaria

Más de veinte vecinos de Cartagena han denunciado ante la Policía Nacional a la inmobiliaria Gevicar del barrio de San Ginés por un presunto delito de estafa de esta inmobiliaria, ya que les pedía una fianza para la supuesta compra de pisos de la zona que, realmente, no estaban en venta, ya estaban ocupados. También se dieron casos en el que 'vendían' el mismo inmueble a varias personas. Los afectados, unos 24 vecinos, y la cifra va en aumento, van a poner una denuncia conjunta, ya que estiman que el dinero que han perdido suma alrededor de 90.000 euros.

La presunta estafadora, con la que este periódico ha intentado contactar reiteradamente sin éxito, es hija del dueño de la inmobiliaria ya retirado. Ella se encontraba en la inmobiliaria a pesar de que en 2014 se dio de baja su actividad, como aseguran los denunciantes. Estos dicen que, al ser vecina del barrio, inspiraba confianza y persuadía a los posibles clientes para que visitaran con ella los supuestos pisos en venta para animarles a su compra.

«La conozco desde hace 20 años. Vivimos en el mismo edificio», dice Ángela Peñafiel, que explica que la propietaria de la inmobiliaria le enseñó una vivienda ocupada por una familia que no tiene pensamiento de abandonarla. Asegura que ha perdido los 4.000 euros que dio de señal en mayo y dice que podría haber perdido más, si no fuera porque la avisaron de que otras tres personas habían dado también un anticipo por ese mismo piso.

La mayoría de los supuestos engaños fueron entre los meses de abril y mayo de este año. La presunta timadora pedía una señal a los compradores, que solía rondar los 5.000 euros, con el pretexto de que tenía muchos clientes interesados en esa misma vivienda o que cuanto más dinero por adelantado aportaran, antes podrían los habitantes actuales pagar sus deudas y abandonar el inmueble. Tras haber cobrado, los clientes cuentan que les decía que en septiembre formalizarían el contrato y en numerosas ocasiones volvía a exigir adelantos monetarios aportando cualquier excusa.

Los vecinos aseguran que comenzaron a destapar esta trama a mediados de septiembre, cuando S. B. descubrió que la casa que iba a comprar era del banco: «La inmobiliaria tenía una copia de la llave del piso porque hizo un alquiler social». S. B., que prefiere no desvelar su nombre, tenía prisa por mudarse, pues está embarazada, «y me lo iba atrasando. En verano me pidió que diera 2.000 euros más. El 12 de septiembre me dijo que no podía firmar los papeles porque el dueño tenía coronavirus y empezamos a sospechar».

Ese mismo día, S. B. y su madre se presentaron en la inmobiliaria exigiendo su dinero. «Se hizo la loca y se puso a llorar. Se inventó que le queríamos pegar», dice. La agente inmobiliaria llamó a la Policía al ver que otros siete clientes iban esa misma tarde a su local a reprocharle que todo era una estafa. La Policía Local de Cartagena asegura que acudió a su llamada y se la llevaron, no detenida, sino para prestarle asistencia porque decía sentir mucha ansiedad.

Los supuestos timados, tras ver que cada vez eran más, han decidido agruparse. «Este fin de semana he metido personas nuevas al grupo que hemos creado para poner la denuncia conjunta. Ya somos 24», explica S. J., la última que dice haber sido estafada, pues realizó su pago un día antes del sábado 12.



Primera denuncia, 21.000 euros La primera denuncia fue en enero de este año. Joaquina Villena asegura haber sido timada en agosto de 2019. «La conocía por un alquiler anterior. Ahora buscaba casa nueva y la que me enseñó, que me engañó diciéndome que era de su hermana, no me gustó. Me fui a otra inmobiliaria y me volvió a llamar otra vez y me atrajo», explica esta vecina de San Ginés. Recuerda que la inmobiliaria le pidió 20.000 euros de adelanto. Meses después, «me dijo que me iba a dar un bajo en vez de los 21.000 euros porque se había gastado mi dinero y era lo único que tenía su padre», afirma Joaquina, que tiene que ir a declarar el próximo 10 de octubre.

«Han quitado el cartel de Gevicar. Están limpiando el rastro», cree S. J., y habla en plural porque numerosos de los presuntos estafados confirman que la supuesta delincuente contaba con la ayuda de otras personas para recoger el dinero.

Los supuestos clientes timados dicen que la propia agente de la inmobiliaria confesó a muchos que tenía problemas con el juego. «Me dijo: 'Estoy enferma. Voy a coger vacaciones a finales de septiembre para ingresar en el psiquiátrico de Santa Lucía'», recuerda Ángela Peñafiel.



Sin esperanzas en recuperarlo

S. J., otra de las presuntas timadas, se teme que nadie recuperará su dinero porque ni la inmobiliaria ni los pisos están a nombre de la supuesta estafadora.

Los siete pisos que presuntamente estaban en venta se encuentran en las calles Grecia, Mahón, Formentera y en çAlcalde Valentín Arróniz.