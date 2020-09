Talleres para frenar los efectos de la covid en los enfermos de alzhéimer

Sigue sin tener cura y desgasta emocionalmente a los familiares porque la enfermedad dura una media de 10 a 20 años.

Hoy es el Día Mundial del Alzhéimer. El objetivo de este día es poder dar visibilidad a todas las personas que lo sufren y no olvidar que, de momento, no tiene cura. Es una de las enfermedades que más desgasta emocionalmente a los familiares y cuidadores del paciente porque sus cuidados se alargan entre 10 y 20 años, de media. El bienestar familiar con un ser querido con alzhéimer termina por desaparecer porque los familiares terminan devastados física, moral, emocional y económicamente.

Por ello, Afal Cartagena y comarca (Asociación de familiares y amigos de enfermos de alzhéimer y otras patologías de Cartagena y comarca), entidad sin ánimo de lucro, ha realizado diversas actividades para conmemorar el día, así como «concienciar y hacer difusión de esta ONG porque mucha gente no la conoce», afirma Marga Villada, fisioterapeuta de Afal. Desde el pasado viernes y hasta el jueves, día 24, en la ciudad portuaria y otros municipios del Campo de Cartagena se han programado un total de nueve eventos, muchos de ellos presenciales.

En Cartagena, Afal tiene prevista hoy una entrevista con la vicealcaldesa y emitirán un vídeo conmemorativo. En Torre Pacheco se ilumina a partir de hoy la fuente de la rotonda de las Banderas y mañana martes la asociación estará en Canal Mar Menor. En San Pedro del Pinatar han realizado una mesa informativa en el mercado. En la biblioteca de San Javier hoy hablarán de 'Alzhéimer y covid'. También hicieron una lectura de las cartas de los niños de San Javier y de la asociación. Raúl Nieto, gerente de Afal, califica este último evento como el más «bonito y emocionante. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que los niños son muy empáticos», asegura.

La realización de actividades en este Día Mundial del Alzhéimer es porque «nos faltaba algo. No llegábamos a concienciar. Los cartageneros no sabían que existíamos. No era suficiente. Queremos concienciar, y en la escuela también», explica el gerente Raúl Nieto, que lleva 25 años trabajando para la asociación como fisioterapeuta. Como la mayoría, Raúl entró en Afal por un familiar con alzhéimer.



Pérdida de capacidades

«Con todo esto de la covid, los enfermos no han podido acudir a su centro de tratamiento y han perdido capacidades degenativas. Ahora estamos haciendo los talleres de gerontología y gerontogimnasia para diferentes personas con demencia a domincilio», dice Marga Villada. La asociación asegura que los pacientes han empeorado por las limitaciones de las actividades físicas, del tratamiento cognitivo y de las consultas a especialistas.