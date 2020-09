El PP lleva a Los Nietos su cruzada 'antiokupas'

El Partido Popular de la Región de Murcia ha presentado este lunes en Los Nietos (Cartagena) la Proposición de Ley registrada en el Congreso contra la okupación ilegal de viviendas con la que se protege el derecho a la propiedad privada mediante el endurecimiento de las penas de cárcel porque "no podemos permitir que los que actúan de manera ilegal usurpen los derechos de los propietarios; en menos de 24 horas los okupas deben estar fuera de los inmuebles", ha subrayado la diputada nacional, Isabel Borrego.

Durante la visita a la zona, la parlamentaria ha destacado que "la okupación no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada", y, con esta ley "se pondrá fin a la impunidad de estas bandas organizadas". Así, ha explicado que la propuesta también recoge que las comunidades de propietarios puedan actuar de manera legal cuando haya actuaciones incívicas que no garanticen una buena convivencia.

Ante la "pasividad de Sánchez", se ha sumado esta semana la "complicidad de Pablo Iglesias con los okupas", que "ha tenido la vergüenza de decir que apoyaba las okupaciones ilegales en contra del derecho legítimo a la propiedad y que la okupación en España no existe, cuando la realidad es otra", ha insistido Borrego.

La diputada ha remarcado que "defendemos el hecho de que todas las personas, que tienen dificultad para acceder a una vivienda sean apoyadas por las administraciones para solventar esta situación, pero nunca a costa del derecho de la propiedad".

A pesar de que la Fiscalía ha dictado una instrucción para facilitar que se puedan desalojar a las personas de las viviendas, "tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han manifestado que esta instrucción es insuficiente y se necesita un instrumento legal, el que el PP ha puesto encima de la mesa con esta ley", ha matizado Borrego.



GRS, 200 efectivos de la Guardia Civil para Cartagena

Por su parte, el senador, Francisco Bernabé, ha dicho que la única solución para garantizar la seguridad ciudadana pasa por que el Gobierno de Sánchez destine más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para ello deben hacer caso a la exigencia del PP de poner de forma permanente una compañía de los GRS, el cuerpo de élite de la Guardia Civil, con la que se contaría con 200 agentes para dar servicio a toda la comarca de Cartagena.



Arroyo: "Si la ley no funciona, hay que mejorar la ley"

La vicealcaldesa del PP en Cartagena, Noelia Arroyo, ha subrayado que "si el Estado no puede garantizar la inviolabilidad del domicilio o la propiedad privada, el Estado fracasa". De esta manera, la 'popular' ha subrayado que "no se puede poner a un ciudadano en la tesitura de tener que acudir al enfrentamiento con delincuentes para recuperar su casa, por lo que, si la ley no funciona, hay que mejorar la ley."

Arroyo ha anunciado que, ante la okupación que se sufre en Cartagena, vinculada a la inseguridad y problemas de convivencia, propondrán en el próximo Pleno mediante una moción que el Congreso acometa las reformas legales necesarias para acelerar la recuperación de viviendas ocupadas.

Así ha incidido en que los problemas de vivienda se resuelven con la ayuda de las administraciones "nosotros tenemos la ayuda al alquiler social o la mediación ante bancos", por lo que "los Servicios Sociales están para dar respuestas a las familias con problemas de alojamiento y el delito no debe ser nunca una solución".

La visita a la zona que se ha visto afectada en los últimos meses por un nivel alto de okupción la han realizado además los senadores, Juan María Vázquez y Violante Tomás, y el diputado nacional, Juan Luís Pedreño, y ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta Vecinal, Nani Vergara.