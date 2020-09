Unas fiestas diferentes en Cartagena

Con un año de tregua de por medio, sin el calor del campamento y los festeros de las Tropas y Legiones divisando nostálgicos el encendido del fuego sagrado, por primera vez, desde casa. Así arracan este año las 'no fiestas' de Carthagineses y Romanos en la ciudad portuaria. Una celebración que de manera excepcional no contará con ningún acto presencial a causa de la crisis sanitaria de la covid, que provocó la cancelación preventiva de los festejos el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el espíritu de esta celebración se mantiene vivo gracias al «gran esfuerzo realizado por parte de los festeros», asegura José Antonio Meca, presidente de Tropas y Legiones. «Es un día amargo y nostálgico para mí», confiesa Meca. Aunque el presidente echa en falta «el campamento y la celebración de los actos presenciales», asegura sentirse «muy orgulloso» de que gracias al trabajo de los integrantes de las Tropas y Legiones, tanto festeros como cartageneros de a pie, puedan disfrutar aunque sea a través de la pantalla, de todos los actos que deberían celebrarse durante los próximos nueve días.

Desde la Federación llevan meses preparando el 'Plan B' para que ni Qart-Hadast ni Cartagonova se queden sin su particular conmemoración anual. A lo largo de este verano se han llevado a cabo las grabaciones de los diferentes actos que tendrían que haberse celebrado de manera presencial desde el 18 de septiembre, hasta el día 27. Aprovechando las circunstancias el rodaje de las representaciones ha contado con escenarios más realistas que nunca y que «forman parte del patrimonio de Cartagena», adelanta Meca. Los actos se retransmiten tanto a través de la página web oficial de Tropas y Legiones, como por el canal de Youtube del Ayuntamiento de Cartagena.

Asimismo, con la intención de mantener viva la tradición festera, desde la Federación animan tanto a carthagineses como a romanos a enfundarse en sus trajes, posar desde casa y compartir a través de sus redes sociales sus fotografías, aunque desaconsejan a los festeros lucir sus trajes por las calles de Cartagena para evitar confusiones con respecto a la cancelación de los actos, así como las reuniones de tropas o legiones ya que, «la fiesta se ha suspendido precisamente para evitar rebrotes», aclara Meca.



Más que amigos, familia

La cancelación de los actos y actividades presenciales ha sido un jarro de agua fría para todos aquellos que viven la fiesta desde dentro. Noelia García, integrante de la tropa carthaginesa Lanceros Hoplitas Libios, explica que «para mí supone una gran pena, no son solo los diez días de fiesta, es una convivencia única que arranca quince días antes con el montaje del campamento y que no termina hasta varios días después del fin de fiestas». «Hay gente a la que solo veo durante Carthagineses y Romanos, por lo que hasta el 2021 no podré rencontrarme con ellos», lamenta. Aun así, García ya se ha puesto manos a la obra «para organizar una quedada a través de videollamada, voy a intentar que todos nos vistamos con nuestros trajes y brindemos juntos desde casa».