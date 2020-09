Los Urrutias no da el visto bueno a los pantalanes antilodos

Los habitantes de la población costera de Los Urrutias denuncian, a través de la Plataforma para la Recuperación de la Playa de Los Urrutias y su Entorno, su descontento en relación con los pantalanes que el Ayuntamiento de Cartagena instala desde hace días en las playas de Estrella de Mar, Punta Brava y Los Urrutias. Los vecinos aseguran sentirse «engañados» por el Consistorio cartagenero y denuncian que existe una gran falta de interés por parte del Gobierno municipal con el pueblo. Desde la plataforma insisten en que las pasarelas de madera flotantes que la administración local está colocando en las playas de poco sirven, puesto que «el agua no es apta para el baño debido a los altos niveles de sustancias nocivas para la salud, como queda reflejado en los continuos análisis que emite la Dirección General de Salud Pública y la CARM», explican.

Asimismo, los integrantes de la plataforma lamentan que el Ayuntamiento haga caso omiso a sus peticiones y apuntan que «efectivamente, en el año 2016 la Junta Directiva de la asociación vecinal llevó a cabo una recogida de firmas dirigida a la Demarcación de Costas, pero lo que se pedía era la retirada de fangos, lodos y secos, la colocación de cinco balnearios hexagonales antes del verano y la terminación del paseo marítimo de los Urrutias, así como la unión de Estrella de Mar mediante una senda natural». Sin embargo, la plataforma reprocha al Consistorio que no solo no cumplan con ninguno de los tres puntos establecidos anteriormente, sino que lleven a cabo el proyecto de las pasarelas que no encaja «ni en modo, ni en tiempo, ni en forma» ya que, además de no estar recogido en ninguno de los puntos solicitados por los vecinos, «la Corporación municipal se deja caer con la puesta de las pasarelas flotantes cuando el periodo estival está a punto de concluir».