Cartagena asume la retirada de lodos y adjudicará en otoño el proyecto

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y su equipo de Gobierno municipal están preparando el proyecto para retirar los fangos, lodos y secos de las playas del Mar Menor. Un plan que, en principio, debería ejecutar el Gobierno de España, pero el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, indicó hace unas semanas que era el Ayuntamiento de Cartagena el que tenía que asumirlo. La previsión municipal es que en dos meses esté listo el pliego para la licitación del proyecto. Esta primera fase consiste en los estudios ambientales, para más tarde solicitar la Declaración de Impacto Ambiental al Ministerio.

Lo anunció la alcaldesa tras reunirse con los representantes vecinales de Los Urrutias, Los Nietos, El Carmolí, Punta Brava y Estrella de Mar, que esta misma semana vieron como comenzaban la instalación de los cinco pantalanes con los que se pretende facilitar el baño en unas playas tremendamente deterioradas.

"El Gobierno municipal aborda competencias que no son propias del Ayuntamiento, pero no hay tiempo para eternizar los procesos", dijo Castejón, que puntualiza que enviaron dos requerimientos a la Comunidad Autónoma y al Gobierno de España adviertiendo de que se no cumplían con sus competencias en la recuperación del Mar Menor, el Consistorio se reservaba la opción de emprender un contencioso-administrativo contra ellos.

En cuanto a los plazos, la intención es elaborar en primer lugar el pliego, "desde unos estudios previos en los que se identificarán los puntos que pretendemos recuperar y establecer las alternativas técnicas para retirar los lodos y los secos sin que afecte al medio ambiente". Señala la alcaldesa que esos estudios servirán para elaborar el proyecto básico con las propuestas de Intervención, y tras la Declaración de Impacto Ambiental, se elaborará el proyecto ejecutivo que corregirá las observaciones del Ministerio. Eso sí, Castejón pide "implicación" del Gobierno de España para agilizar los plazos y satisfacer las demandas de los representantes vecinales.

Para contratar los estudios previos, el Gobierno municipal deberá modificar los presupuestos participativos de este año. Castejón dice que "si algo ha demostrado este Ayuntamiento es que ha aprobado un presupuesto flexible" y que si fuera necesaria una modificación, "no nos va a doler hacerlo si es para esto". De momento, el Ayuntamiento no aclara a cuánto ascenderá la cuantía del proyecto, pero recuerdan que dijeron a los vecinos "que cada año vendría un dinero para acometer obras y mejorar las playas" y están cumpliendo con ello.