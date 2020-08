Policía de Cartagena: "Hemos intentado negociar hasta el final, pero nos han engañado"

Los agentes de la Policía Local continúan en pie de guerra contra el Consistorio cartagenero. Tras realizar el pasado domingo 16 de agosto su primera marcha reivindicativa para reclamar más personal y más medios técnicos, los agentes de la Local se echaban ayer de nuevo a las calles.

«No han hecho nada durante toda esta semana», reprochaba José Luis Martínez, delegado sindical de UGT en Cartagena, «si tuvieran voluntad de arreglar la situación habrían adelantado la mesa de negociación prevista para el mes de octubre».

Los policías continúan reclamando unas condiciones dignas para poder llevar a cabo su trabajo en pos del ciudadano. «Los que ponemos la cara cuando llegamos una hora tarde debido a la falta de efectivos somos nosotros», insiste José Juan González, responsable del sindicato policial UGT a nivel regional.

Además de las pancartas que ya pasearon los agentes por las calles de La Manga durante la semana pasada, también incorporaron varias piezas elaboradas a mano como un coche de policía de cartón acompañado de un cartel donde se podía leer: 'Han llegado los nuevos patrullas', además de unas pinzas «por si hay que hacer alguna reparación», explicaban en clave de humor los agentes, haciendo referencia a la precaria situación en la que se encuentran los vehículos con los que patrullan. A pesar de que el Ayuntamiento ya ha anunciado que en los próximos meses pretende incorporar 18 nuevos vehículos, desde UGT temen «que suceda como el año pasado, la partida destinada a la compra de los coches no se gastó y pasó a formar parte del superávit del Consistorio», aseguran.

A la marcha reivindicativa celebrada durante la mañana de ayer también se unieron los agentes del sindicato CSIF, que en un principio se mantuvieron al margen y no secundaron la convocatoria de UGT. «Hemos intentado negociar hasta el final, pero nos sentimos engañados», explica Sergio Porta, delegado sindical de CSIF. «Hasta el viernes por la noche estuvimos en contacto con diferentes miembros del Gobierno municipal, pero no hay manera, nos hemos visto obligados a unirnos a nuestros compañeros ya que no podemos continuar trabajando en estas condiciones», apunta Porta.

Un centenar de agentes partía poco después de las 11.00 horas de la mañana de la rotonda del destacamento de la Policía de Cabo de Palos. Cabe destacar que a pesar de la suma de los compañeros de CSIF, el aforo estaba limitado a cien personas, según explican desde la organización de la protesta.

Los policías esgrimían dos grandes pancartas, una de UGT donde se podía leer: 'Policías unidos por unas condiciones dignas' y otra de CSIF que decía: '+ seguridad e inversión, Esperanza Nieto dimisión', a juego con las camisetas que portaban algunos miembros del sindicato donde también pedían la dimisión de la edil de Hacienda y Personal del Consistorio cartagenero, Esperanza Nieto.

Durante la movilización, los agentes se dirigieron a los ciudadanos, megáfono en mano, para contar a los cartageneros «la falta de inversión en materia de seguridad» que sufre el municipio.